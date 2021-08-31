ДСНС попередила про загрозу підтоплень

Про це передає пресслужба ДСНС.

"Увага! Попередження про небезпечні гідрологічні явища. 31 серпня - 3 вересня на рiчцi Прип'ять в створi поста Рiчиця (Волинська область) при подальшому пiдйомi рiвнiв води iнтенсивнiстю 1-5 см за добу можливе досягнення вiдмiтки виходу води на заплаву i часткового затоплення пасовищ (рiвень небезпеки жовтий)", - йдеться в повідомленні.

У другiй половинi доби 31 серпня та 1 вересня на рiчках Закарпатської областi очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м, над рiвнями на 8 год 31 серпня, в межах русел, без негативних наслiдкiв.

У мiсцях проходження сильних дощiв очiкується формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на малих водотоках, в гiрських районах існує загроза сходу невеликих селевих потоків та зсувів грунту (рiвень небезпеки помаранчевий).

У свою чергу, 1 - 2 вересня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 0,8 м над рiвнями на 08 год 31 серпня, без загрози негативних наслiдкiв.

У мiсцях проходження значних дощiв можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

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