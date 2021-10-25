ДТЕК Ахметова через суд заблокував імпорт електроенергії попри рекордно низькі запаси вугілля
Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) своєю ухвалою від 22 жовтня у якості адміністративного позову "ДТЕК Західенерго" заборонив системному оператору НЕК "Укренерго" проведення всіх видів аукціонів на розподіл міждержавного перетину електричних мереж
Про це йдеться в Ухвалі ОАСК, яка опублікована на сайті НЕК "Укренерго".
ОАСК зупинив дію окремих положень Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, який був затверджений постановою №763 Нацкомісії з регулювання енергетики (НКРЕКП) від квітня 2020 року.
Це рішення суду блокує проведення Укренерго місячного аукціону щодо розподілу міждержавних перетинів на листопад.
Імпорт чи експорт електроенергії можливий лише в тому випадку, якщо учасник ринку отримає потужність міждержавного перетину на аукціоні Укренерго.
Таким чином, імпорт електроенергії в Об'єднану енергосистему України (ОЕС) з Білорусі в листопаді стає неможливим.
Згідно даних Міненерго станом на 23 жовтня на складах ТЕС 0,71 млн тон вугілля при нормі Міненерго 2,95 млн тон.
Таким чином, у разі пониження температури повітря і збільшення споживання, енергосистемі може не вистачити потужності генерації. Єдиним джерелом її заміщення є імпорт. Сьогодні імпорт електроенергії в ОЕС України можливий лише з РФ, Білорусі та Молдови.
На початку жовтня виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що осінньо-зимовий період 2021-2022 років буде надзвичайно складним і може призвести до обмеження споживання електроенергії в країні.
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