ДТЕК Ахметова через суд заблокував імпорт електроенергії попри рекордно низькі запаси вугілля

Про це йдеться в Ухвалі ОАСК, яка опублікована на сайті НЕК "Укренерго".

ОАСК зупинив дію окремих положень Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, який був затверджений постановою №763 Нацкомісії з регулювання енергетики (НКРЕКП) від квітня 2020 року.

Це рішення суду блокує проведення Укренерго місячного аукціону щодо розподілу міждержавних перетинів на листопад.

Імпорт чи експорт електроенергії можливий лише в тому випадку, якщо учасник ринку отримає потужність міждержавного перетину на аукціоні Укренерго.

Таким чином, імпорт електроенергії в Об'єднану енергосистему України (ОЕС) з Білорусі в листопаді стає неможливим.

Згідно даних Міненерго станом на 23 жовтня на складах ТЕС 0,71 млн тон вугілля при нормі Міненерго 2,95 млн тон.

Таким чином, у разі пониження температури повітря і збільшення споживання, енергосистемі може не вистачити потужності генерації. Єдиним джерелом її заміщення є імпорт. Сьогодні імпорт електроенергії в ОЕС України можливий лише з РФ, Білорусі та Молдови.

На початку жовтня виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що осінньо-зимовий період 2021-2022 років буде надзвичайно складним і може призвести до обмеження споживання електроенергії в країні.