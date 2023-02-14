ДТЕК: У Києві та двох областях 15 лютого не відключатимуть світло

Про це ДТЕК повідомляє у telegram.

"На наступний день Укренерго не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати завтра світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях", - йдеться у дописі.

Проте, додається, що внаслідок пошкодження мереж Укренерго в деяких енерговузлах можливі стабілізаційні відключення за графіком.

Водночас через мережеві обмеження на Одещині діятимуть стабілізаційні відключення.