ДТЕК: У Києві та двох областях 15 лютого не відключатимуть світло
У Києві, Київській і Дніпропетровській областях у середу, 15 лютого, не відключатимуть світло
Про це ДТЕК повідомляє у telegram.
"На наступний день Укренерго не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати завтра світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях", - йдеться у дописі.
Проте, додається, що внаслідок пошкодження мереж Укренерго в деяких енерговузлах можливі стабілізаційні відключення за графіком.
Водночас через мережеві обмеження на Одещині діятимуть стабілізаційні відключення.
- 14 лютого стало відомо, що внаслідок ракетних обстрілів росіян у Львові та області є багато руйнувань, зокрема, зруйновано майже всі електропідстанції.
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