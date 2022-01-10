ДТП на Чернігівщині: унаслідок зіткнення легковика й мікроавтобуса постраждали 11 людей
9 січня в селі Городище на Чернігівщині зіткнулися легковик і мікроавтобус, унаслідок чого отримали травми 11 людей, зокрема одна дитина
Про це інформує пресцентр ДСНС.
"9 січня близько 21:30 поблизу с. Городище Ніжинського району на автошляху М-02 "Кіпті - Глухів - Бачівськ" внаслідок зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобусу постраждало 11 осіб, з них 1 дитина (2010 р.н.)", - йдеться в повідомленні.
Їх із травмами різного ступеня важкості було ушпиталено.
До деблокування постраждалих залучили 9 рятувальників і 3 од. техніки ДСНС.
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