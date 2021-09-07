ДТП з українцями у Польщі: консул розповів про стан постраждалих

Про це заявив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк у коментарі Радіо Свобода.



"На даний момент, слава Богу, всі живі, це дуже важливо. Вони, звичайно, понищені, там і переламані хребти, руки, ноги, різної тяжкості. Один у дуже важкому стані, але одну операцію йому вже зробили, ще другу мають робити", - сказав він.



За словами консула, людина, яка перебуває у більш важкому стані, має перелами грудної клітини та хребта, але загрози її життю немає.



"Вони всі перебувають у лікарні, медична допомога надається в повному обсязі, водій зараз дає свідчення поліції, що сталося, така загальна інформація. Цю ситуацію тримають на контролі, черговий консул зв’язався з рідними, практично з усіма рідними ми маємо контакт", – уточнив консул.

Нагадаємо, що у вівторок, 7 вересня, у Польщі внаслідок ДТП постраждали семеро українців.

Згодом стало відомо, що дев’ять людей госпіталізували, двоє – у важкому стані.

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