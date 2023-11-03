Дубінському повідомили про підозру в організації схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон

Про підозру повідомляє офіційний телеграм-канал СБУ.

Радник керівника ОП Сергій Лещенко підтвердив, що СБУ та ДБР зібрали доказову базу на чинного народного депутата Олександра Дубінського.

Його підозрюють в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон. Сьогодні йому повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

"За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів", - пише СБУ.

Встановлено, що частину документів, необхідних для втечі за межі України, нардеп зберігав у свого експомічника – депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у директора підконтрольної громадської організації.

Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили: флеш-носії та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності, а також печатки, листи, договори та інші документи, які використовували для внесення неправдивих відомостей до системи "Шлях".

"Наразі директору залученої громадської організації також повідомлено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання до 7 років тюрми", - пише СБУ.

Заходи проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.