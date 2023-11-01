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Оновлено

ЗМІ написали про обшуки у Дубінського, нардеп відреагував

1 листопада, 2023 середа
08:28
Кримінал Олександр Дубінський

У середу, 1 жовтня, до народного депутата Олександра Дубінського прийшли правоохоронці з обшуками щодо причетності до організації незаконних виїздів через кордон України

Про це пише "Українська правда" із посиланням на власні джерела.

"Перевіряється можлива причетність нардепа до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що йдеться про організацію незаконного виїзду родини співмешканки Дубінського.

Пізніше сам нардеп записав відеоповідомлення у telegram, в якому відреагував на інформацію від "Української правди" та заявив, що довіри до президента України Володимира Зеленського у нього немає.

"Тому відправляти ДБР з обшуками для того, щоб знайти цю довіру, треба не до мене або до когось іншого. Ці обшуки мають проходити у тих, хто за допомогою Зеленського або Офісу президента організував маштабну в умовах війни корупцію", - сказав Дубінський.

Що відомо про справу Дубінського 

Олександр Дубінський - український журналіст, блогер, телеведучий і політик. Він є народним депутатом України 9-го скликання від 94-го виборчого округу. Був членом партії "Слуга народу", виключений у лютому 2021 року через санкції США за втручання в американські вибори та участь у російській мережі зовнішнього впливу. Він також є заступником голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування.

Керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович вважає, що результатом обшуків у нардепа Олександра Дубінського може стати додаткова кваліфікація у розслідуванні щодо нього.

Народний депутат України Олександр Дубінський повідомив, що правоохоронці оголосили йому про підозру 8 серпня.

Кримінальну справу проти нього порушили за двома пунктами Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 366 про службове підроблення та ч. 3 ст. 362 про захоплення будівель або споруд. Однак народний депутат заявляє, що справу перекваліфікували за ч. 1 ст. 366 - службове підроблення.

Один із засновників "Демократичної Сокири" Антон Швець повідомив, що народний депутат Дубінський відправився до Барселони до своєї коханої за тиждень до цього. Але Дубінський стверджував, що в кінці червня йому дозволили виїхати з України, щоб супроводити свого батька до закордонної клініки з онкології.

Правоохоронці повідомляли, що депутат виїхав за кордон під приводом лікування родича, але його батько самостійно перетинав кордон без супроводу парламентаря.

10 серпня у Печерському районному суді Києва обрали запобіжний захід Дубінському. Читайте про це більше тут.

Україна
Верховна Рада
політика
ВРУ
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