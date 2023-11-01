ЗМІ написали про обшуки у Дубінського, нардеп відреагував

Про це пише "Українська правда" із посиланням на власні джерела.

"Перевіряється можлива причетність нардепа до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що йдеться про організацію незаконного виїзду родини співмешканки Дубінського.

Пізніше сам нардеп записав відеоповідомлення у telegram, в якому відреагував на інформацію від "Української правди" та заявив, що довіри до президента України Володимира Зеленського у нього немає.

"Тому відправляти ДБР з обшуками для того, щоб знайти цю довіру, треба не до мене або до когось іншого. Ці обшуки мають проходити у тих, хто за допомогою Зеленського або Офісу президента організував маштабну в умовах війни корупцію", - сказав Дубінський.

Що відомо про справу Дубінського

Олександр Дубінський - український журналіст, блогер, телеведучий і політик. Він є народним депутатом України 9-го скликання від 94-го виборчого округу. Був членом партії "Слуга народу", виключений у лютому 2021 року через санкції США за втручання в американські вибори та участь у російській мережі зовнішнього впливу. Він також є заступником голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування.

Керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович вважає, що результатом обшуків у нардепа Олександра Дубінського може стати додаткова кваліфікація у розслідуванні щодо нього.

Народний депутат України Олександр Дубінський повідомив, що правоохоронці оголосили йому про підозру 8 серпня.

Кримінальну справу проти нього порушили за двома пунктами Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 366 про службове підроблення та ч. 3 ст. 362 про захоплення будівель або споруд. Однак народний депутат заявляє, що справу перекваліфікували за ч. 1 ст. 366 - службове підроблення.

Один із засновників "Демократичної Сокири" Антон Швець повідомив, що народний депутат Дубінський відправився до Барселони до своєї коханої за тиждень до цього. Але Дубінський стверджував, що в кінці червня йому дозволили виїхати з України, щоб супроводити свого батька до закордонної клініки з онкології.

Правоохоронці повідомляли, що депутат виїхав за кордон під приводом лікування родича, але його батько самостійно перетинав кордон без супроводу парламентаря.

10 серпня у Печерському районному суді Києва обрали запобіжний захід Дубінському. Читайте про це більше тут.