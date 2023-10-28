Дубль Беллінгема приніс "Реалу" перемогу над "Барселоною" в Ель Класіко

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч завершився перемогою "Реала" з рахунком 2:1. Хоча перший м'яч у зустрічі забила саме "Барселона". На 6-й хвилині Ількай Гюндоган скористався помилкою оборони мадридців і з близької відстані розстріляв ворота "Реала".

"Реал" зумів відповісти на пропущений м'яч двома голами. Дубль у ворота "Барси" оформив Джуд Беллінгем. Важливо, що переможний м'яч англієць забив на 92-й хвилині.

Після 11-го туру Ла Ліги лідерами турнірної таблиці є "Реал" і "Жирона", у команд по 28 балів. "Барселона" має 24 набраних пункти і йде третьою. В мадридського "Атлетико" 22 очки й два матчі у запасі.

Ла Ліга

11-й тур

28 жовтня

"Барселона" - "Реал" 1:2

Голи: Гюндоган, 6 - Беллінгем, 68, 90+2