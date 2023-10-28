Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Дубль Беллінгема приніс "Реалу" перемогу над "Барселоною" в Ель Класіко

Дубль Беллінгема приніс "Реалу" перемогу над "Барселоною" в Ель Класіко

28 жовтня, 2023 субота
20:21
Спорт Джуд Беллінгем, Реал, Ла Ліга

Сьогодні, 28 жовтня, "Барселона" програла мадридському "Реалу" в 11-му турі Ла Ліги

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч завершився перемогою "Реала" з рахунком 2:1. Хоча перший м'яч у зустрічі забила саме "Барселона". На 6-й хвилині Ількай Гюндоган скористався помилкою оборони мадридців і з близької відстані розстріляв ворота "Реала".

"Реал" зумів відповісти на пропущений м'яч двома голами. Дубль у ворота "Барси" оформив Джуд Беллінгем. Важливо, що переможний м'яч англієць забив на 92-й хвилині.

Після 11-го туру Ла Ліги лідерами турнірної таблиці є "Реал" і "Жирона", у команд по 28 балів. "Барселона" має 24 набраних пункти і йде третьою. В мадридського "Атлетико" 22 очки й два матчі у запасі.

Ла Ліга

11-й тур

28 жовтня

"Барселона" - "Реал" 1:2

Голи: Гюндоган, 6 - Беллінгем, 68, 90+2

  • 27 жовтня повідомлялось, що "Барселона" зацікавлена у трансфері українського вінгера "Жирони" Віктора Циганкова.
футбол
Іспанія
Барселона
Реал
Читайте також:
27 жовтня, 2023 п'ятниця
Уряд збільшив зарплату працівникам "Армії відновлення" у 1,5 рази
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
27 жовтня, 2023 п'ятниця
У британській розвідці пояснили, чому росіяни взяли паузу у ракетних обстрілах України
Карта. Авдіївка_2410
28 жовтня, 2023 субота
"Погода стала на наш бік": офіцер ЗСУ про ситуацію навколо Авдіївки
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.3
    Купівля 37.3
    Продаж 37.99
  • EUR
    Купівля 39.45
    Продаж 40.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
28 жовтня
20:30
Саломе Зурабішвілі
Чому правляча партія Грузії намагається змістити президентку Зурабішвілі
20:30
Динамо
"Динамо" і "Дніпро-1" несподівано втратили очки. Розклад і результати 12-го туру УПЛ
20:09
Єгипет заявив, що "ізраїльські перешкоди" заважають доставці допомоги в Газу
20:02
OPINION
Михайло Косів
Підпорядкованість УПЦ московському патріархату має бути заборонена
19:59
Ексклюзив
росія ядерна зброя
Росія готується до відновлення ядерних випробувань - це наступний крок до відновлення ядерного шантажу, - військексперт Самусь
19:25
Оновлено
Ердоган
Ердоган звинуватив Ізраїль у "військових злочинах". З Туреччини відкликають ізраїльських дипломатів
19:18
Оновлено
наслідки негоди в Києві, 28.10.23
У Києві рвучкий вітер спричинив падіння дерев: є загиблі та травмовані. Які наслідки негоди
19:04
Протягом доби на фронті відбулось 48 боєзіткнень, найбільше атак ЗСУ відбито у напрямку Мар'їнки, Авдіївки і Куп'янська, - Генштаб
19:01
Ексклюзив
ЗСУ, дрони
"Армія 2030 року - це армія роботів": експерт Яковенко про теоретичну зміну майбутнього формату ведення війни
18:57
Володимир Зеленський
"Світ бачив вже надто багато крові": Зеленський заявив, що українська Формула миру стає глобальною
18:48
Ексклюзив
Валерія Морозова, Запоріжжя
"Нам не потрібна нова дорога, нам потрібна перемога". У містах України пройшла щотижнева акція
18:17
США, Південна Корея
США та Південна Корея провели спільні військові навчання: були задіяні високотехнологічні системи озброєння
18:07
OPINION
Віталій Шабунін
Хто захищає одіозні "правки Лозового"?
18:04
Ексклюзив
Не треба непокоїтися про українців, у них своя квота по зброї, яка нікуди не дінеться: ізраїльський політолог про військову допомогу США Україні та Ізраїлю
17:47
Оновлено
терористи ХАМАС
Ресурсів ХАМАС вистачить на 3-4 місяці війни, - The New York Times
17:45
Ексклюзив
на фото: Майк Джонсон
Новий спікер Палати представників США згоден голосувати за допомогу Україні за двох умов, - Піонтковський
17:42
Оновлено
Херсон
Росіяни бьють по Херсону: є руйнування та постраждалі
17:16
Прапор Словаччини
Словаччина коригуватиме угоду про оборонне співробітництво з США
17:16
Оновлено
перше вересня, школа
Усі школи Вінниці відправили на карантин через спалах гепатиту А. У МОЗ з'ясовують причини спалаху
16:54
Іванка Трамп
Дочка Трампа повинна свідчити у справі проти своїх братів та батька
16:51
Ексклюзив
Україна, прапор, Батьківщина мати
"З любов'ю, без шароварщини і кліше про українську культуру з людським обличчям": Професорка НаУКМА Довга про проєкт "УКультура"
16:48
американський рибалка
Пробув у морі майже 2 тижні: біля узбережжя США врятували зниклого безвісти рибалку
16:41
Огляд
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Мудрик стає бомбардиром, дата бою Усик - Ф'юрі і вже точно новий тренер "Шахтаря": огляд українського спорту за тиждень
16:24
Ексклюзив
Сирія
Можливе розгортання нового витка війни, і мова не про сектор Гази, - політолог Саакян
16:05
годинник Україна
Коли в Україні переводять годинники на зимовий час
16:03
Оновлено
Андрій Єрмак
Україна та Нідерланди укладуть двосторонню угоду про безпекові гарантії
16:02
OPINION
Богдан Данилишин
Партнери з ЄС створять 5-мільярдний фонд Ukraine Facility
16:01
Оновлено
ДТП
У Єгипті внаслідок ДТП загинули щонайменше 32 людини, 63 поранені
15:40
Starlink
Маск поверне інтернет до сектору Гази. Каже, що для гуманітарних організацій
15:16
окупанти Бердянськ
Окупанти під виглядом опалювального сезону перевіряють закинуті домівки, а потім конфіскують їх, - ЦНС
15:14
FPV-дрон Shrike
Армія дронів: військові на Донецькому напрямку отримали понад 1,5 тис. українських безпілотників
15:12
Оновлено
Іран, жінки
Померла іранська 16-річна дівчина, яка впала в кому після затримання поліцією моралі
14:56
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
У Силах оборони півдня зазначили фактори, за яких може діяти навігаційний коридор у Чорному морі
14:50
грип
Американський дієтолог пояснив, чому курячий бульйон має лікувальні властивості
14:46
Херсонська область
Росіяни вдарили по Іванівці на Херсонщині: двоє людей поранені
14:33
мобілізація на росії, чмобіки
Погрожують штрафами: росіяни змушують чоловіків на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя ставати на облік у військкоматах
14:25
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 жовтня: за скільки можна купити долар та євро
14:12
Ексклюзив
Верховний лідер Ірану аятола Хаменеї
Іран поки притримує "Хезболлу" на чорний день, - ізраїльський політолог Ханін
14:07
OPINION
Ольга Лень
"Почуйте ХАМАС". Роспропаганда виправдовує свій антисемітизм
13:58
добровольці-рятувальники
Українські рятувальники навчатимуть колег у Фінляндії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV