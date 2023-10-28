Дубль Беллінгема приніс "Реалу" перемогу над "Барселоною" в Ель Класіко
Сьогодні, 28 жовтня, "Барселона" програла мадридському "Реалу" в 11-му турі Ла Ліги
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч завершився перемогою "Реала" з рахунком 2:1. Хоча перший м'яч у зустрічі забила саме "Барселона". На 6-й хвилині Ількай Гюндоган скористався помилкою оборони мадридців і з близької відстані розстріляв ворота "Реала".
"Реал" зумів відповісти на пропущений м'яч двома голами. Дубль у ворота "Барси" оформив Джуд Беллінгем. Важливо, що переможний м'яч англієць забив на 92-й хвилині.
Після 11-го туру Ла Ліги лідерами турнірної таблиці є "Реал" і "Жирона", у команд по 28 балів. "Барселона" має 24 набраних пункти і йде третьою. В мадридського "Атлетико" 22 очки й два матчі у запасі.
Ла Ліга
11-й тур
28 жовтня
"Барселона" - "Реал" 1:2
Голи: Гюндоган, 6 - Беллінгем, 68, 90+2
- 27 жовтня повідомлялось, що "Барселона" зацікавлена у трансфері українського вінгера "Жирони" Віктора Циганкова.
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