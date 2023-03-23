Про це інформує у твіттері офіс президента.

"Президент Анджей Дуда зустрівся з Його Королівською Високістю принцом Уельським. Темою розмови була гуманітарна допомога постраждалій Україні. Принц Уельський подякував полякам за щедрість і гостинність", – пише пресслужба.

Повідомляється, що розмова відбулася під час неоголошеного візиту принца Уельського до Польщі.

Британський принц Вільям зустрівся з військовими поблизу українсько-польського кордону, та високо оцінив їхню "співпрацю на підтримку народу України та його свободи".

Також Його Королівська Високість провів зустріч з українськими біженцями, повідомляє CNN.

"Наші країни мають міцні зв’язки. Завдяки нашій співпраці на підтримку народу України та його свободи, яка також є нашою і вашою свободою, ці зв’язки ще більше зміцнюються", – сказав принц Вільям.