Дуда разом із принцом Уельським обговорили гуманітарну допомогу для України
23 березня президент Польщі Анджей Дуда обговорив із принцом Уельським Вільямом гуманітарну допомогу для України
Про це інформує у твіттері офіс президента.
"Президент Анджей Дуда зустрівся з Його Королівською Високістю принцом Уельським. Темою розмови була гуманітарна допомога постраждалій Україні. Принц Уельський подякував полякам за щедрість і гостинність", – пише пресслужба.
Повідомляється, що розмова відбулася під час неоголошеного візиту принца Уельського до Польщі.
Британський принц Вільям зустрівся з військовими поблизу українсько-польського кордону, та високо оцінив їхню "співпрацю на підтримку народу України та його свободи".
Також Його Королівська Високість провів зустріч з українськими біженцями, повідомляє CNN.
"Наші країни мають міцні зв’язки. Завдяки нашій співпраці на підтримку народу України та його свободи, яка також є нашою і вашою свободою, ці зв’язки ще більше зміцнюються", – сказав принц Вільям.
- У 2022 році Польща допомогла Україні та громадянам на майже 30 млрд злотих, що сягає до $7 млрд. Це близько 1% ВВП країни.
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