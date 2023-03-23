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Торік Польща виділила допомогу Україні на майже $7 млрд

23 березня, 2023 четвер
06:20
Світ Польща солідарна з Україною

У 2022 році Польща допомогла Україні та громадянам на майже 30 млрд злотих, що сягає до $7 млрд. Це близько 1% ВВП країни

Про це повідомила міністр фінансів Польщі Магдалена Жечковська в інтерв'ю радіо ZET.

"Триденна спецоперація" в Україні триває вже понад рік. Країни Заходу ввели суворі санкції проти Росії, хоча самі розплачуються за це економічною нестабільністю, включаючи навіть рецесію. Польща стала найважливішим логістичним центром у наданні допомоги", - зазначила вона.

Зокрема пані міністр оцінила, що минулого року Польща виділила допомогу Україні на 1% ВВП власної країни, що сягає майже $7 млрд.

  • Нагадаємо, 16 березня президент Польщі Анджей Дуда ствердив, що найближчими днями Україна отримає від країни 4 з обіцяних 10 винищувачів МіГ-29
Польща
війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
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