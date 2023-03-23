Торік Польща виділила допомогу Україні на майже $7 млрд

Про це повідомила міністр фінансів Польщі Магдалена Жечковська в інтерв'ю радіо ZET.

"Триденна спецоперація" в Україні триває вже понад рік. Країни Заходу ввели суворі санкції проти Росії, хоча самі розплачуються за це економічною нестабільністю, включаючи навіть рецесію. Польща стала найважливішим логістичним центром у наданні допомоги", - зазначила вона.

Зокрема пані міністр оцінила, що минулого року Польща виділила допомогу Україні на 1% ВВП власної країни, що сягає майже $7 млрд.