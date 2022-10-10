English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Дуда зателефонував Зеленському після термінових консультацій з генсеком НАТО

Дуда зателефонував Зеленському після термінових консультацій з генсеком НАТО

10 жовтня, 2022 понедiлок
18:40
війна з Росією президент Польщі Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про необхідність ізоляції Росії

Про це йдеться у його повідомленні в twitter.

"Ми говорили про необхідність ізоляції Росії, яка сьогодні вчинила масові воєнні злочини. Такі злочини, нагадаю, не мають давності та переслідуються в усьому світі. Сьогодні та завтра я обговорю це з іншими керівниками", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, канцелярія польського президента також повідомила, що Дуда провів термінові консультації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Розмова стосувалася сьогоднішніх російських бомбардувань цивільних об’єктів в Україні", - йдеться у повідомленні.

Столтенберг написав, що розмова з Дудою стосувалася продовження підтримки з боку союзників по НАТО для України.

"Росія продовжує неспровоковану агресію проти незалежної суверенної держави. Ми будемо триматися курсу", - написав він.

  • 10 жовтня, унаслідок ударів загарбників загинули 11 людей, 89 - поранені, пошкоджено понад сто об'єктів у 12 областях.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Польща
Володимир Зеленський
Анджей Дуда
Читайте також:
Обстріл Києва
10 жовтня, 2022 понедiлок
Росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Києва: кількість загиблих зросла до семи людей
Володимир Путін
8 жовтня, 2022 субота
Оточення Путіна підказує йому лагідне відсторонення від влади, - Піонтковський
8 жовтня, 2022 субота
Путін передав через Ердогана свої вимоги до Заходу
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.24
    Купівля 40.24
    Продаж 41.13
  • EUR
    Купівля 38.79
    Продаж 39.94
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
10 жовтня
19:05
Су-25
На Херсонщині "приземлили" російський Су-25
18:58
Оновлено
Обстріл Києва
Росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Києва: кількість загиблих зросла до семи людей
18:52
Ентоні Блінкен
Підтримка буде. Блінкен дзвонив Кулебі після ракетних ударів по Україні
18:52
Оновлено
Стерненко та Притула
"Буде бавовна": українці за 6 годин задонатили понад 110 млн грн на дрони-камікадзе
18:50
Оновлено
СБУ оголосила у розшук Медвєдєва
СБУ підтвердила оголошення в розшук Медвєдєва, Шойгу, Захарової та інших представників путінського режиму
18:49
Ексклюзив
Ігор Лапін
Наша толерантність нам же нашкодить. Потрібно, щоб військові обʼєкти Білорусі палали, - офіцер ЗСУ Лапін
18:40
До України прийде ще 4 HIMARS
Через війну в Україні закінчуються запаси: НАТО закликає оборонні компанії збільшити виробництво зброї
18:38
Електроенергія
Україна припиняє експорт електроенергії через ракетний обстріл РФ
18:38
OPINION
Сергій Фурса
Істеричний удар відчаю. Путін мститься за Кримський міст
18:27
G7 Країни Великої сімки
G7 проведе 11 жовтня термінову нараду щодо ситуації в Україні
18:22
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:21
Ліз Трасс
Зеленський обговорив з прем'єркою Британії Трасс допомогу Україні в захисті неба
18:19
Ексклюзив
Треба вимагати зброю в Заходу, щоб РФ не відчувала безкарності, - боєць ТрО Фірсов
18:18
OPINION
Володимир Цибулько
Росіяни запускають ІПСО проти України та, зокрема, військового керівництва
18:01
Лауреати Нобелівської премії з економіки 2022
Нобелівську премію з економіки отримали американці за вивчення банків та фінансових криз 
17:58
ППО збила ракету
У Кременчуцькому районі сили ППО збили ворожу ракету, є постраждалі
17:49
Ексклюзив
Масований удар обійшовся ворогу понад $500 млн і не мав тактичного та стратегічного значення для переваги у бойових діях, - військовий експерт Коваленко
17:49
Литва прапор
В уряді Литви закликають зняти обмеження з надання Україні зброї через тероризм РФ
17:47
захист кордону
МВС нарощує сили своїх підрозділів на кордоні з Білоруссю
17:47
захист кордону
МВС нарощує сили своїх підрозділів на кордоні з Білоруссю
17:46
На фото: посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен
"Вражає спокій": посол ФРН в Україні ховалась в укритті з сотнями киян
17:35
Оновлено
Обстріл Києва
Унаслідок ударів загарбників загинули 11 людей, 89 - поранені, пошкоджено понад сто об'єктів у 12 областях
17:24
На фото українські біженці у Франції
З Франції додому повернулися вже 10 тис. українців, які були вимушені виїхати туди через війну
17:18
Ексклюзив
Віталій Портников
Путін просто вбиває, а не мститься
17:13
Оновлено
Укренерго
Українців попередили про можливі перебої з енергоживленням через ворожі обстріли
17:06
Олексій Данілов
У Путіна вже залишилося не так багато ракет, вони закінчуються, - Данілов
17:01
Ексклюзив
електрика - розетки
Треба бути готовим до періодичних відключень електрики, - директор Центру досліджень енергетики Харченко
16:55
Денис Шмигаль
Шмигаль запевнив, що вже сьогодні відновлять більшість об'єктів інфраструктури, пошкоджених внаслідок російських обстрілів
16:52
Емманюель Макрон
Макрон після масованих ракетних ударів пообіцяв Україні більшу військову підтримку
16:45
OPINION
Віталій Портников
Причиною обстрілів є не Кримський міст, а бажання Путіна знищити українців
16:43
Оновлено
російський Червоний Хрест
Червоний Хрест не припиняє діяльність в Україні через ракетні удари
16:40
Оновлено
потяги
У дорозі затримується 20 потягів Укрзалізниці: подробиці
16:27
десантні кораблі рф
Кораблі РФ перезарядилися й вийшли в Чорне море. Також готується зліт авіації в Астрахані, - Віталій Кім
16:20
Урсула фон дер Ляєн
"Ми приголомшені жорстокими нападами на українські міста": президентка Єврокомісії та прем’єр-міністерка Естонії запевнили Київ у подальшій підтримці
16:19
Ілюстративне фото
Зеленського "евакуювали з Києва": ЦПД оприлюднив нові фейки росіян
16:18
Ексклюзив
ЗСУ
"Мотивація для ЗСУ ще активніше нищити ворога": експерт Defense Express Згурець про масований ракетний обстріл України
16:12
аварія російського СУ-25
У Ростовській області впав другий військовий літак за два дні, пілот загинув
15:55
Українська ППО ЗСУ
У Генштабі показали роботу мобільних груп ППО
15:43
Єнс Столтенберг
Єнс Столтенберг пообіцяв подвоїти зусилля з допомоги Україні після російських обстрілів
15:33
Лукашенко
Лукашенко поки не ухвалив остаточного рішення про вступ Білорусі у війну проти України, - ГУР
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV