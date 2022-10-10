Дуда зателефонував Зеленському після термінових консультацій з генсеком НАТО
Президент Польщі Анджей Дуда у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про необхідність ізоляції Росії
Про це йдеться у його повідомленні в twitter.
"Ми говорили про необхідність ізоляції Росії, яка сьогодні вчинила масові воєнні злочини. Такі злочини, нагадаю, не мають давності та переслідуються в усьому світі. Сьогодні та завтра я обговорю це з іншими керівниками", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, канцелярія польського президента також повідомила, що Дуда провів термінові консультації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Розмова стосувалася сьогоднішніх російських бомбардувань цивільних об’єктів в Україні", - йдеться у повідомленні.
Столтенберг написав, що розмова з Дудою стосувалася продовження підтримки з боку союзників по НАТО для України.
"Росія продовжує неспровоковану агресію проти незалежної суверенної держави. Ми будемо триматися курсу", - написав він.
- 10 жовтня, унаслідок ударів загарбників загинули 11 людей, 89 - поранені, пошкоджено понад сто об'єктів у 12 областях.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.24
Купівля 40.24Продаж 41.13
-
EUR
Купівля 38.79Продаж 39.94
- Актуальне
- Важливе