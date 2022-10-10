Дуда зателефонував Зеленському після термінових консультацій з генсеком НАТО

Про це йдеться у його повідомленні в twitter.

"Ми говорили про необхідність ізоляції Росії, яка сьогодні вчинила масові воєнні злочини. Такі злочини, нагадаю, не мають давності та переслідуються в усьому світі. Сьогодні та завтра я обговорю це з іншими керівниками", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, канцелярія польського президента також повідомила, що Дуда провів термінові консультації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Розмова стосувалася сьогоднішніх російських бомбардувань цивільних об’єктів в Україні", - йдеться у повідомленні.

Столтенберг написав, що розмова з Дудою стосувалася продовження підтримки з боку союзників по НАТО для України.

"Росія продовжує неспровоковану агресію проти незалежної суверенної держави. Ми будемо триматися курсу", - написав він.

10 жовтня, унаслідок ударів загарбників загинули 11 людей, 89 - поранені, пошкоджено понад сто об'єктів у 12 областях.

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