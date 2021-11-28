Духовенство церкви Московського патріархату з нетерпінням чекає російських танків, - генерал Скіпальський
Загроза державного перевороту в Україні існує через низку внутрішніх і зовнішніх причин. Зокрема, через те, що серед українських державних чиновників, а також у керівництві церкви Москвоського патріархату в Україні є прихильники "русского міра"
Таку думку ексзаступник глави Служби безпеки України, голова Спілки офіцерів України, генерал-лейтенант Олександр Скіпальський, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про підготовку державного перевороту в Україні, висловив у коментарі порталу Obozrevatel.
"Загроза державного перевороту завжди існує. Є люди, які ставлять перед собою таку ціль", - зауважив він.
"Все, що відбувається в Україні, без зовнішнього впливу не проходить. Ми маємо ще недостатньо відшліфований державний апарат, який би міг працювати в автономному режимі. Дуже багато людей серед тих, хто перебували або зараз перебувають на державних посадах, є носіями "русского міра", - заявив генерал.
"Структура Московського патріархату, вся їхня піраміда - це все люди, які з нетерпінням чекають появи російських танків, щоб зустрічати їх тут", - розповів генерал-лейтенант Скіпальський, який переконаний, що соціальна опора новим діям країни-агресора в Україні реально існує.
Поряд з тим, екс-заступник глави СБ України висловив оптимістичну думку, що у разі вчинення державного перевороту в Україні, чинна влада цілком може очікувати на допомогу Заходу, "принаймні, консультативну".
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