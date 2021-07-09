“Дуже енерговитратне заняття”: росіянам радять не займатись сексом після вакцинації від COVID-19

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Саратовської області Денис Грайфер, передають росЗМІ.

Таку відповідь він надава на запитання про те, що, якщо після вакцинації в перші дні не можна займатися спортом, чи означає це, що щепленим на цей час протипоказаний секс.

“Я думаю, і це в принципі всім відомо, що секс – дуже енерговитратне заняття, тому ми попереджаємо людей, які вакцинувалися, що підвищені навантаження, в тому числі заняття сексом, не рекомендовані після вакцинації”, – наголосив Грайфер.

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