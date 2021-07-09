“Дуже енерговитратне заняття”: росіянам радять не займатись сексом після вакцинації від COVID-19
У Росії не рекомендують громадянам займатися сексом та навантажувати організм після щеплення від коронавірусу
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Саратовської області Денис Грайфер, передають росЗМІ.
Таку відповідь він надава на запитання про те, що, якщо після вакцинації в перші дні не можна займатися спортом, чи означає це, що щепленим на цей час протипоказаний секс.
“Я думаю, і це в принципі всім відомо, що секс – дуже енерговитратне заняття, тому ми попереджаємо людей, які вакцинувалися, що підвищені навантаження, в тому числі заняття сексом, не рекомендовані після вакцинації”, – наголосив Грайфер.
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