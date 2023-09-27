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"Дуже прикро, що люди перестали помічати вчинки, які роблять українці, не перебуваючи на фронті", - плавець Романчук

27 вересня, 2023 середа
18:20
Спорт Михайло Романчук

Дворазовий олімпійський призер з плавання Михайло Романчук звернувся до українців і заявив, що люди перестали помічати вчинки, які роблять не на фронті

Про це Михайло Романчук написав в інстаграмі.

"Що з вами не так? Мені дуже прикро, що люди перестали помічати ті вчинки, і те добро, яке роблять українці, не перебуваючи на фронті (волонтерять, донатять, прославляють Україну, розвивають бізнес і платять податки) перелік може бути дуже великим. Повністю знецінюють те, що роблять ці люди для нашої України та для нашої перемоги. Кожен робить все можливе від себе, щоб допомогти ЗСУ та ближньому. І ми повинні це цінувати та брати приклад з таких людей", - пише Михайло Романчук.

За словами плавця, йому хочеться, щоб всі українці були однією великою сім'єю.

"Так хочеться просто поваги один до одного. А не обливати брудом людей, яких ви абсолютно не знаєте, і які могли зробити на багато більше, ніж ви. Так хочеться, щоб ми були однією великою сім’єю, а інакше ми ніколи не станемо тією державою, про яку ми всі так мріємо. Бажаю всім добра", - йдеться у повідомленні Михайла Романчука.

  • Романчук повідомив, що буде готуватися до олімпійського сезону в Дніпрі, і пожертвував значну суму на відбудову басейну в Дніпрі, який постраждав від російських ударів.
  • Михайло Романчук - чемпіон Європи з плавання і є дворазовим олімпійським призером.
Україна
плавання
Війна з Росією
Олімпіада-2024
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