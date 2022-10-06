Два райони Миколаївщини упродовж доби зазнавали обстрілів: пошкоджені будинки й об'єкт інфраструктури
Росіяни впродовж доби обстрілювали два райони Миколаївської області, унаслідок чого було пошкоджено будинки та об'єкт інфраструктури
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Так, учора орієнтовно з 09:45 до 13:30 обстрілів зазнав Миколаївський район області. Було пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, об'єкт інфраструктури. Постраждалих немає.
Баштанський район також опинився під ворожими ударами. У Березнегуватській громаді 5 жовтня о 22:21. Сьогодні, 6 жовтня, о 04:57 зафіксовано обстріл ще одного населеного пункту громади. Постраждалих немає, інформація щодо пошкоджень уточнюється.
Також учора, 5 жовтня, о 07:30 та 09:30 були обстріли Широківської громади. Влучили по відкритих територіях і сільгоспугіддях, постраждалих немає.
- У ніч на 6 жовтня ЗСУ попередньо збили 6 дронів-камікадзе, які атакували Південь України.
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