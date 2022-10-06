Під час нічної атаки на Одещині та Миколаївщині збили шість дронів-камікадзе, – ОК "Південь"
5 жовтня ЗСУ на півдні України ліквідували два склади боєприпасів, дев’ять танків, а сили протиповітряної оборони збили шість дронів-камікадзе
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" за підсумками доби 5 жовтня.
Обстановка в операційній зоні південних регіонів складна, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій, хоча і суттєво поступається територією.
У складі ворожих сил суттєвих змін за кількістю, положенням і якістю не відбулося.
Намагаючись вишукати способи протидії нашому активному просуванню, ворог активізує повітряну розвідку. Силами посиленого тактичного підрозділу противником була здійснена спроба провести наступальні дії в напрямку Любомирівки. Успіху не мав, з втратами відступив.
Надвечір ворог завдав авіаційного удару гелікоптером по наших позиціях. У відповідь наша авіація завдала чотири удари по противнику. Підрозділи протиповітряної оборони двічі за день в районі Брускінського, на Бериславщині, знищено безпілотник-розвідник "Орлан-10".
Під час нічної атаки дронів-камікадзе по Одещині ти Миколаївщині, сили протиповітряної оборони за попередніми даними збили шість дронів-камікадзе.
Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали понад 350 вогневих завдань, за результатами яких орієнтовні втрати ворога складають: 58 рашистів, 9танків, 17 одиниць авто-бронетехніки, чотири крупнокаліберні гаубиці "Мста-С" і "Мста-Б", самохідна гаубиця "Акація", міномет, командно-штабна машина, реактивна система залпового вогню "Град", протитанковий ракетний комплекс, а також два склади боєприпасів в Баштанському і Бериславському районах.
На території Придністровського регіону Республіки Молдова ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Підрозділи оперативної групи російських військ і збройних формувань самопроголошеної ПМР несуть службу в посиленому режимі. Рівень терористичної загрози владою невизнаної республіки позначений як жовтий.
Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі – з 10 одиниць, тримається поблизу кримського берега, але п’ять ракетоносіїв, з яких два підводні, тримають напоготові понад три десятки ракет типу "Калібр".
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