Цілий день намагаюсь щось написати, але не вдається. Ніби заблоковані слова.

Переписую тут кожне слово майже. Бо нема слів, які б могли хоч трохи висловити те, що за ці два роки відбулось і відбувається.

Тоді "до 1 жовтня 2021" ми були щасливі й разом. А зараз зовсім інакше…

Тоді ще не було війни, і тоді я не знала, що на нас всіх чекає і на скільки також зміниться реальність.

Сьогодні день захисників - всіх хто боронить нашу землю та свободу.

І це подвійний чи навіть потрійний день, який несе важке та глибоке для мене.

Я щиро бажаю всім, хто боронить свою землю сили та удачі! А також бути на зв'язку зі своїми рідними та тими кого кохаєте!

І нехай ніщо і ніхто це не знищить!

А в тих, в кого нема того зв'язку - більше не втратити свою здатність бути щасливим на своїй землі.

Ці слова навіяні моєю ситуацією та фільмом "Довбуш", який я сьогодні мала змогу дивитись.

Захищаємо нашу свободу, гідність та здатність любити та бути з тими, хто по справжньому вас любить!

Вірю, що наша земля допомагатиме…

Фото зроблено 2 роки тому в перші тижні арешту Михайла біля в'язниці в Грузії, куди я приїжджала майже кожного тижня тоді його підтримувати та захищати. Тоді коли я ще не знала, як багато болю буде далі від того, що сталось з ним. Та як все зміниться. Але вже тоді в моїх очах з'явилось те, що болить і те, що я не можу висловити словами.

Джерело

Про автора. Єлизавета Ясько, народна депутатка України, супутниця Михеїла Саакашвілі.

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