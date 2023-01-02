Клацнув пультом на "Перший" і на "Росію" – два провідних канали РФ. Боротьба з нацизмом у розпалі. Накачували з 2004-го і продовжують накачувати ненавистю та брехнею.

Невиліковні.

Немає способів змусити натовп порозумнішати. Стадо завжди йде за ватажком-бараном. Телебачення – велика сила. Величезна. Гітлер зумів упоратися без нього, але на Алоїзовича працювали найкращі пропагандони тих часів. А на Саурончика працює звичайна помийка, яка водночас технічно чудово озброєна. І це, мать їх так, дієво.

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Телебачення – велика сила. Величезна. Гітлер зумів упоратися без нього, але на Алоїзовича працювали найкращі пропагандони тих часів. А на Саурончика працює звичайна помийка, яка водночас технічно чудово озброєна

Навіщо реальність, коли є така ілюзія?

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Росія в кільці ворогів, нацизм настає, ми, як діди та батьки, – так переможемо! Сьогодні мій приятель розповідав мені, як розмовляв із тіткою, що була на окупованій території. Не просто тіткою, а зі знайомою жінкою 70 років від народження, яку визволителі зґвалтували. Ще раз, щоб краще засвоїлося. 70 років. Зґвалтували. Борці із нацизмом. Захисники російського народу. Визволителі.

Не бачу причин із ними домовлятися. Два шляхи: або нахер – у свою Тьмускорпіонь, або в наш чорнозем

У кожному селі – Буча. Пам'ятаєте обкладені шинами, обвуглені жіночі тіла на узбіччі?

У мене, власне, все.

Не бачу причин із ними домовлятися. Два шляхи: або нахер – у свою Тьмускорпіонь, або в наш чорнозем.

Джерело

Про автора. Ян Валетов, письменник-фантаст

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