А що бачите ви в майбутньому, коли напиваєтесь?

Прогноз Дмитра ("карликовий алкоголік") Медведєва на 2023 рік.

"... Перед новим роком усі люблять робити прогнози.

Багато вправляються у футуристичних гіпотезах, змагаючись у пропозиції найнесподіваніших і навіть абсурдних. Внесемо і ми свій внесок.

Що може статися у 2023 році:

1. Підвищення ціни на нафту до 150 доларів за барель та ціни газу – до 5000 доларів за 1 тис. куб. м.

2. Повернення Велико] <ританії до Європейського Союзу.

Створення Четвертого рейху на базі Німеччини і сателітів, що приєдналися до неї (Польща, країни Прибалтики, Чехії, Словаччини, Румунії, Київської республіки та ін. маргіналів)

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3. Розпад Європейського союзу після повернення Великої Британії та скасування євро як валюти колишнього ЄС.

4. Захоплення Польщею та Угорщиною західних областей колишньої України.

5. Створення Четвертого рейху на базі Німеччини та сателітів, що приєдналися до неї (Польща, країни Балтії, Чехії, Словаччини, Румунії, Київської республіки та ін. маргіналів).

6. Війна між Францією та Четвертим рейхом. Розділ Європи, включно з новим розділом Польщі.

7. Відділення Північної Ірландії від Королівства Велика Британія та Північна Ірландія та приєднання до Республіки Ірландія.

Громадянська війна США, виділення Каліфорнії і Техасу в самостійні держави. Створення союзної держави Техасу та Мексики. Наступна перемога Ілона Маска під час виборів президента США

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8. Громадянська війна США, виділення Каліфорнії й Техасу в самостійні держави. Створення союзної держави Техасу та Мексики. Наступна перемога Ілона Маска під час виборів президента США у частині штатів, закріплених після громадянської війни за республіканцями.

9. Перенесення всіх найбільших фондових майданчиків та фінансової активності із США та Європи до Азії.

10. Крах Бреттон-Вудської фінансової системи, включаючи крах МВФ та Світового банку. Відмова від євро та долара як світові резервні валюти. Повернення золотого стандарту. Перехід до активного використання фіатних цифрових валют.

З прийдешнім вас, англосаксонські друзі і їх підсвинки, що радісно хрюкають!".

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Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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