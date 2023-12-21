Два вирішальні голи Мудрика вивели "Челсі" у півфінал Кубка англійської ліги
Нападник лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик забив вирішальний гол та післяматчевий пенальті і вивів свою команду у півфінал Кубка ліги
Про це повідомляє Еспресо TV.
У чвертьфіналі "Челсі" зустрічався з "Ньюкасл" і пропустив гол вже на 16 хвилині. Після грубої помилки захисників лондонців забив Вілсон.
"Челсі" вдалося відігратись лише у доданий час. Помилкою Тріпп’єра на 90+2 хвилині скористався український нападник Михайло Мудрик.
Гра перейшла у серію післяматчевих пенальті, де вирішальний, четвертий гол забив знову легіонер з України.
Лондонці після цієї перемоги вийшли у півфінал Кубка англійської ліги, де зустрінеться з "Міддлсбро". У другому матчі зійдуться "Ліверпуль" та "Фулгем".
Кубок англійської ліги
1/4 фіналу
20 грудня
"Челсі" - "Ньюкасл" 1:1 (пенальті 4:2)
Голи: Мудрик 90+2 – Вілсон 16
Челсі: Петрович – Дісасі (Матсен 78), Сілва, Бадьяшиль, Колвілл (Густо 46) – Галлагер, Кайседо – Палмер, Енцо (Броя 32), Стерлінг (Мудрик 78) – Джексон (Нкунку 69)
Ньюкасл: Дубравка – Крафт (Тріпп’єр 46), Ласселс, Ботман (Берн 46), Лівраменто – Лонгстофф, Гімараес, Майлі – Альмірон, Вілсон, Гордон (Рітчі 52)
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