"Двері будуть відчинені": прем'єр Польщі Моравецький про можливий наплив біженців з України

Про це сказав польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, передає LB.ua.



"Наразі ми не розглядаємо можливий наплив біженців з України як загрозу. Їхнє прийняття та надання допомоги у разі конфлікту ми розглядаємо як очевидне", - повідомив він.



Прем'єр-міністр Польщі додав, що вірить, що Росія схаменеться та не розпочне в Європі нової війни.



"Але якщо виявиться інакше, двері до Польщі будуть відчинені", - запевнив Матеуш Моравецький.



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