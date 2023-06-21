Про це в ефірі Еспресо сказав начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

"Ситуація контрольована, але напружена. Уже дві громади без централізованої подачі питної води, ще дві громади - частково. Розроблені графіки постачань, підвозу води. Зараз допомогає ОВА, Київ нам допомагає щодо підвозу бутильованої води - ми її розвозимо по громадах", - розповів він.

За словами голови РВА, також є графік підвозу технічної води і залізною дорогою, і автотранспортом.

"Працюємо у напрямку пришвидшення щодо відновлення централізованого водопостачання. Працюють всі необхідні організації, застосовано максимум техніки. Думаю, найближчим часом ми реалізуємо всі ці плани - це на особливому контролі у президента", - підсумував Ситниченко.