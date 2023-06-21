Через підрив Каховської ГЕС дві громади Криворізького району вже без централізованої подачі питної води, - очільник РВА
Ситуація з водою у Криворізькому районі на Дніпропетровщині після підриву Каховської ГЕС контрольована, але напружена - дві громади без централізованої подачі питної води, ще дві громади - частково
Про це в ефірі Еспресо сказав начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.
"Ситуація контрольована, але напружена. Уже дві громади без централізованої подачі питної води, ще дві громади - частково. Розроблені графіки постачань, підвозу води. Зараз допомогає ОВА, Київ нам допомагає щодо підвозу бутильованої води - ми її розвозимо по громадах", - розповів він.
За словами голови РВА, також є графік підвозу технічної води і залізною дорогою, і автотранспортом.
"Працюємо у напрямку пришвидшення щодо відновлення централізованого водопостачання. Працюють всі необхідні організації, застосовано максимум техніки. Думаю, найближчим часом ми реалізуємо всі ці плани - це на особливому контролі у президента", - підсумував Ситниченко.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її було повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
- Станом на 20 червня загинула щонайменше 21 людина, а підтопленими залишаються 595 будинків на Херсонщині.
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