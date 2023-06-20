Про це повідомив міністр внутрішніх справ та керівник штабу ліквідації наслідків катастрофи Ігор Клименко у telegram.

"Через дії ворога, на жаль, зростає кількість загиблих та поранених. Наразі 21 особа загинула, зокрема 5 — через прицільні постріли росіян. Ще 28 отримали поранення, з них 16 — наші ліквідатори", - розповів Клименко.

Він додав, що підтопленими залишаються 595 будинків на Херсонщині, проте епідеміологічна ситуація стабільна та контрольована.

"Спалахів інфекційних захворювань не зафіксовано. Але вкотре нагадую про сувору заборону вилову та споживання риби в постраждалих районах. Працюють спеціальні патрулі, які відстежують такі факти", - попередив Клименко.