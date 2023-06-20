Підрив Каховської ГЕС: кількість загиблих зросла до 21 людини, підтопленими залишаються 595 будинків
Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС загинула щонайменше 21 людина, станом на 20 червня підтопленими залишаються 595 будинків на Херсонщині
Про це повідомив міністр внутрішніх справ та керівник штабу ліквідації наслідків катастрофи Ігор Клименко у telegram.
"Через дії ворога, на жаль, зростає кількість загиблих та поранених. Наразі 21 особа загинула, зокрема 5 — через прицільні постріли росіян. Ще 28 отримали поранення, з них 16 — наші ліквідатори", - розповів Клименко.
Він додав, що підтопленими залишаються 595 будинків на Херсонщині, проте епідеміологічна ситуація стабільна та контрольована.
"Спалахів інфекційних захворювань не зафіксовано. Але вкотре нагадую про сувору заборону вилову та споживання риби в постраждалих районах. Працюють спеціальні патрулі, які відстежують такі факти", - попередив Клименко.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її було повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
- У ЦНС розповіли, що в тимчасово окупованих Олешках, що на лівобережжі Херсонщини, могло загинути щонайменше 500 людей внаслідок підриву Каховської ГЕС.
- Станом на 19 червня було відомо про 18 загиблих та 31 зниклого безвісти внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Досі затопленими лишаються 39 населених пунктів та 818 будинків.
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