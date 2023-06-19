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Війна з Росією: хроніка
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Підрив Каховської ГЕС: загинуло 18 людей, 31 зникла безвісти, затопленими залишаються 39 населених пунктів

19 червня, 2023 понедiлок
21:54
Війна з Росією

Станом на 19 червня відомо про 18 загиблих та 31 пропалого безвісти внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Досі затопленими лишаються 39 населених пунктів та 818 будинків

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Станом на сьогодні триває вже 14 доба ліквідації наслідків теракту. 

Клименко зазначив, що протягом доби рятувальники відкачали майже 24 тисячі кубометрів води. З 18 загиблих 14 людей померли від утоплення, ще 4 - від вогнепальних поранень під час евакуації. 

Станом на 19 червня було евакуйовано 3 773 особи та 284 тварини.

  • 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
  • Через підрив росіянами Каховської ГЕС у Херсонській та Миколаївській областях у зоні ризику опинилися 147 закладів культури та мистецької освіти.
  • 17 червня повідомлялося, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС Національні парки "Великий Луг" та "Кам’янська Січ" поступово перетворюються на пустелю.
  • Станом на вечір суботи, 17 червня, відомо про 16 загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС.
  • У ЦНС розповіли, що в тимчасово окупованих Олешках, що на лівобережжі Херсонщини, могло загинути щонайменше 500 людей внаслідок підриву Каховської ГЕС.
Суспільство
Каховська ГЕС
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