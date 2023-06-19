Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Станом на сьогодні триває вже 14 доба ліквідації наслідків теракту.

Клименко зазначив, що протягом доби рятувальники відкачали майже 24 тисячі кубометрів води. З 18 загиблих 14 людей померли від утоплення, ще 4 - від вогнепальних поранень під час евакуації.

Станом на 19 червня було евакуйовано 3 773 особи та 284 тварини.