Підрив Каховської ГЕС: загинуло 18 людей, 31 зникла безвісти, затопленими залишаються 39 населених пунктів
Станом на 19 червня відомо про 18 загиблих та 31 пропалого безвісти внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Досі затопленими лишаються 39 населених пунктів та 818 будинків
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Станом на сьогодні триває вже 14 доба ліквідації наслідків теракту.
Клименко зазначив, що протягом доби рятувальники відкачали майже 24 тисячі кубометрів води. З 18 загиблих 14 людей померли від утоплення, ще 4 - від вогнепальних поранень під час евакуації.
Станом на 19 червня було евакуйовано 3 773 особи та 284 тварини.
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- Через підрив росіянами Каховської ГЕС у Херсонській та Миколаївській областях у зоні ризику опинилися 147 закладів культури та мистецької освіти.
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