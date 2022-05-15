Дві пробоїни нижче ватерлінії: ЗСУ оприлюднили фрагмент переговорів з підбитого крейсера "Москва"

Про це повідомляє ОК "Південь" у facebook.

На записі один з російських окупантів каже про два влучання, крен на бік та потребу порятунку екіпажу.

"Москва" перший! Підтверджую! Дві пробоїни нижче ватерлінії! Гвинт зупинився! Мостик відрізано! Мовчить! Крен 30 градусів! Ляже на бік!", - кричить загарбник.

Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений 13 квітня, українськими ракетами з комплексу "Нептун".

Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув.

16 квітня у Пентагоні підтвердили, що ракети "Нептун" вразили російський військовий корабель "Москва" перед тим, як він затонув.

18 квітня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський крейсер "Москва" було вражено двома протикорабельними ракетами "Нептун".

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