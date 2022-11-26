Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Дві ракети атакували базу США у Сирії

Дві ракети атакували базу США у Сирії

26 листопада, 2022 субота
01:43
Світ Сирія

Ввечері 25 листопада американська база у Сирії зазнала ракетної атаки

Про це повідомляє центральне командування американських ЗС.

"Дві ракети були націлені на сили коаліції на патрульній базі США в Аль-Шаддаді, Сирія. Внаслідок атаки ніхто не постраждав, майну також не було завдано жодної шкоди", - йдеться у заяві командування.

Американці наголосили, що ракетна атака поставила під загрозу сили коаліції. Це підриває мир та стабільність у регіоні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Сирія
США
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
24 листопада, 2022 четвер
На сайті президента України зареєстрували петицію про перейменування Росії на Московію
25 листопада, 2022 п'ятниця
Червона лінія: Подробиці таємних переговорів Байдена і Сі щодо України
Олексій Громов
24 листопада, 2022 четвер
Росія готує війська до загострення на кордоні з Україною
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.71
    Купівля 39.71
    Продаж 40.43
  • EUR
    Купівля 40.2
    Продаж 41.22
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
26 листопада
02:12
Patriot
Блащак пояснив, чому розміщення Patriot в Україні вигідно для безпеки Польщі
01:54
лікарі
На лікування за кордон виїхали переважно важкохворі діти й молодь, а хронічно хворі старші люди залишилися, – медексперт
01:27
У Польщі провели військові навчання з союзниками: врахували й український досвід 
01:10
ЗСУ
ЗСУ знищили російську базу біля Мелітополя і штаб окупантів на Луганщині
00:38
Ентоні Блінкен
Блінкен зустрінеться з Кулебою в Бухаресті, - Держдепартамент США
00:35
На ЧС-2022 прапор України переплутали із прапором ЛГБТ
"Індуси, одним словом": журналіст розповів, як на ЧС-2022 прапор України переплутали із прапором ЛГБТ
00:19
Оновлено
"Шахтар", Тарас Степаненко, Ліга чемпіонів
УПЛ: результати, розклад матчів і трансляцій 15-го туру
00:13
супутниковий знімок кримського мосту
Вертольоти, танки й ЗРК: українські спецслужби завдяки космічній розвідці виявили близько 2600 одиниць ворожої техніки
00:13
Сумщина, Сумська область, російський обстріл
На Сумщині більше ніж 70 прильотів за день. Росія обстріляла регіон з РСЗВ та гранатомета
2022, п'ятниця
25 листопада
23:58
віза Чехія
Чехія готова цієї зими прийняти ще десятки тисяч біженців з України
23:58
Херсон
Від 20 листопада внаслідок російських обстрілів загинули 15 херсонців
23:55
Скабєєва
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 25 листопада
23:42
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зі своїм міністром оборони Віктором Хреніним
Білорусь не атакуватиме Україну наприкінці листопада: розвідка попередила українців про ІПСО
23:41
На фото Дмитро Кулеба
Чимало країн постачають зброю Україні, але не хочуть, щоб про них говорили, - Кулеба
23:40
Херсон
У суботу в Херсон почнуть тестово подавати електроенергію
23:24
визволений Херсон
З Херсона відправився перший евакуаційний потяг: виїхали 100 людей
23:13
Оновлено
Гарет Бейл, ЧС-2022, збірна Уельсу
ЧС-2022: результати усіх матчів 25 листопада
23:04
збірна Англії, збірна США, ЧС-2022
США і Англія несподівано зіграли внічию на ЧС-2022
23:00
ОБСЄ
Україна, Естонія та Литва оголосили бойкот ПА ОБСЄ, яка відмовилась виганяти делегацію Росії
22:58
Ексклюзив
Херсон
У Херсоні брак швидких та пожежних машин, також у місті вкрай необхідно налаштувати будь-яке сповіщення про тривогу, - політолог Молчанов
22:35
пенсія
Україна залучить ще $500 млн фінансування від МБРР: гроші підуть на зарплати та соцдопомоги
22:25
Зеленський
Після російських ударів 23 листопада без світла було 12 млн абонентів, зараз на половину менше, - Зеленський
22:23
аналіз медичного бюджету
Бюджет на охорону здоров'я-2023. Чи вистачить грошей на пацієнтів наступного року
22:09
Президентка Угорщини Каталін Новак
Президентка Угорщини Каталін Новак готує візит в Україну, - ЗМІ
21:52
Ексклюзив
росія - терорист
ЄС може створити юридичні умови для притягнення до відповідальності РФ як держави спонсора тероризму, - політичний аналітик Горбач
21:36
Верховна Рада
Український парламент планує звернутися до ООН щодо виключення Росії з організації
21:34
Ексклюзив
на фото ЗСУ
В Росії не мають уявлення, де буде наступний наступ української армії, - офіцер ЗСУ Лапін
21:05
Аналітика
Сергій Згурець, Василь Зима, телеведучі
Звільнення Мелітополя є ключем до деокупації всього Лівобережжя. Колонка Сергія Згурця
21:05
Урсула фон дер Ляєн
ЄС передає Україні 200 трансформаторів і 40 великих генераторів
20:38
РФ завдала 4 ракетні удари і 7 разів била з РСЗВ. ЗСУ вразили ворожі ЗРК, пункт управління та райони скупчення окупантів і техніки
20:36
Вірменія кинула виклик Путіну, його хватка над союзниками слабшає, - The Guardian
20:31
електроенергія
Дефіцит в енергосистемі України – 30% потреби, електрику підключають побутовим споживачам, – Укренерго
20:29
мобілізовані росіяни
Генштаб армії РФ очікує втратити в зимовій кампанії в Україні 100 тис. солдатів, - ЗМІ
20:03
Окупанти шукають родичів учасників війни проти РФ і тиснуть на працівників ЗАЕС, - Генштаб
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Дуґін "без свєта"
19:48
очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу і кайданки
Естонія підготувала "подарунок" Пригожину, який надіслав до Європарламенту закривавлену кувалду
19:45
енергетика ЛЕП електрика
В результаті масованих ракетних обстрілів РФ від 10 жовтня в Україні загинули 77 цивільних, - ООН
19:26
Ексклюзив
Конструкція ОДКБ ослабла з війною в Україні, - політичний аналітик Божко
19:22
У 2022-му на електронних біржах вже реалізовано деревини на загальну суму 13,1 млрд грн
19:20
Бен Воллес
ЗСУ мають усі переваги для продовження наступу на армію РФ взимку, - міністр оборони Британії Воллес
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV