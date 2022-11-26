Дві ракети атакували базу США у Сирії

Про це повідомляє центральне командування американських ЗС.

"Дві ракети були націлені на сили коаліції на патрульній базі США в Аль-Шаддаді, Сирія. Внаслідок атаки ніхто не постраждав, майну також не було завдано жодної шкоди", - йдеться у заяві командування.



Американці наголосили, що ракетна атака поставила під загрозу сили коаліції. Це підриває мир та стабільність у регіоні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb