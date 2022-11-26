Дві ракети атакували базу США у Сирії
Ввечері 25 листопада американська база у Сирії зазнала ракетної атаки
Про це повідомляє центральне командування американських ЗС.
"Дві ракети були націлені на сили коаліції на патрульній базі США в Аль-Шаддаді, Сирія. Внаслідок атаки ніхто не постраждав, майну також не було завдано жодної шкоди", - йдеться у заяві командування.
Американці наголосили, що ракетна атака поставила під загрозу сили коаліції. Це підриває мир та стабільність у регіоні.
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