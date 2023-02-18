Дві російські ракети пролетіли небезпечно близько над Південноукраїнською АЕС

Про це поінформував Енергоатом в телеграмі.

Зазначається, що 18 лютого під час чергової масованої ракетної атаки РФ на Україну, о 08:25 та 08:27, над Південноукраїнською АЕС зафіксували прольоти двох "калібрів".

"Повітряні об’єкти рухалися руслом Південного Бугу в напрямку м. Первомайськ Миколаївської області й пролетіли небезпечно близько до ядерного об’єкту. Загроза поцілити в реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою – знову була високою", – зазначили в Енергоатомі.