Дві російські ракети пролетіли небезпечно близько над Південноукраїнською АЕС
Під час ракетної атаки 18 лютого дві російських крилатих ракети пролетіли небезпечно близько над територією Південноукраїнської АЕС
Про це поінформував Енергоатом в телеграмі.
Зазначається, що 18 лютого під час чергової масованої ракетної атаки РФ на Україну, о 08:25 та 08:27, над Південноукраїнською АЕС зафіксували прольоти двох "калібрів".
"Повітряні об’єкти рухалися руслом Південного Бугу в напрямку м. Первомайськ Миколаївської області й пролетіли небезпечно близько до ядерного об’єкту. Загроза поцілити в реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою – знову була високою", – зазначили в Енергоатомі.
- Експерти МАГАТЕ, присутні на Запорізькій атомній електростанції, повідомляли, що впродовж 25-26 січня за межами об’єкта сталися чисельні потужні вибухи.
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