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МАГАТЕ впродовж двох днів зафіксувало чисельні потужні вибухи поблизу ЗАЕС

26 січня, 2023 четвер
22:05
війна з Росією Супутникові знімки пошкоджень на ЗАЕС

Експерти МАГАТЕ, присутні на Запорізькій атомній електростанції, повідомляють, що впродовж 25-26 січня за межами об’єкта сталися чисельні потужні вибухи

Про це заявив сьогодні, 26 січня, генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі.

Вчора приблизно о 10 годині ранку за місцевим часом пролунали вісім сильних вибухів, які спричинили вібрацію вікон офісів заводу, а сьогодні було чутно ще більше.

Генеральний директор Гроссі сказав, що ці ознаки бойових дій поблизу ЗАЕС ще більше підкреслюють життєво важливе значення якнайшвидшого узгодження та впровадження зони ядерної безпеки та захисту навколо майданчика. За його словами, зона допомогла б захистити ЗАЕС, упевнившись, що вона не є ціллю, а також не використовується для атак з майданчика.

Відзначимо, що цього тижня в Брюсселі Генеральний директор також поінформував ЄС про створення постійних місій МАГАТЕ з ядерної безпеки на інших ядерних об’єктах України. Минулого тижня він особисто був присутній на церемонії підняття прапора МАГАТЕ на Південноукраїнській та Рівненській АЕС, а також на Чорнобильській території. На початку тижня така місія МАГАТЕ також прибула на Хмельницьку АЕС.

"Зараз МАГАТЕ має постійні групи, розміщені на всіх українських атомних електростанціях і на Чорнобильській. Вони надають технічну допомогу та консультації, оцінюють потреби станцій і звітують про свої висновки нам у Відні. Їхня присутність є важливою віхою в наших зусиллях допомогти Україні забезпечити ядерну безпеку під час цієї трагічної війни", – сказав він.

З моменту прибуття на об’єкти експерти МАГАТЕ об’їздили об’єкти і продовжуватимуть це робити. Хоча на початку цього тижня були заяви про те, що на деяких об’єктах зберігається військове обладнання, групи не помітили нічого несумісного з ядерною безпекою та механізмами безпеки, які можна було б очікувати для будь-якого такого ядерного об’єкта, сказав генеральний директор Гроссі.

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ядерна безпека
Запорізька АЕС
МАГАТЕ
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