МАГАТЕ не виявила військової техніки на території українських АЕС, - Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) перевірило українські атомні станції і не виявило там військового обладнання, всупереч заявам представників Росії
Про це заявив Європейському парламенту глава агентства Рафаель Гроссі, інформує BBC й DW.
Напередодні директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що Україна нібито зберігає надане західними країнами озброєння на атомних електростанціях. Гроссі повідомив Європарламенту, що його агентство встановило постійну присутність на всіх українських ядерних об’єктах, і він наказав провести інспекції, щоб з’ясувати, чи є на якісь із них військове обладнання.
"Результат цих перевірок був негативним", - сказав він.
Він зазначив, що це був другий раз, коли МАГАТЕ змогло "розвінчати звинувачення в незаконних і дуже небезпечних речах, які відбуваються на цих об'єктах". Попередні звинувачення стосувалися нібито створення Україною "брудної бомби".
Зазначимо, що напередодні звинувачення РФ відкинув і радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
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