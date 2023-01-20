Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт відносно киянина за фактами свідомо неправдивих повідомлень про підготовку вибуху в урядовій будівлі", - пише пресслужба.

Повідомляється, що 28 листопада 2022 року обвинувачений двічі дзвонив на спецлінію 102 та повідомляв про замінування будівлі Офісу президента України у Києві.

"Ці повідомлення він зробив через незадоволення тим, що, на його думку, занадто часто вимикали світло в його квартирі", - пояснили у прокуратурі.

Правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали. Ним виявився 51-річний місцевий житель.

Під час обшуку у квартирі обвинуваченого виявили телефон, з якого зроблені дзвінки та комуністичну символіку, георгіївські стрічки, які, з його слів, належать його літній матері.

Нині чоловік перебуває за ґратами.

30 листопада 2022 року цьому чоловіку в Києві оголосили підозру.

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