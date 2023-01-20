Двічі "мінував" Офіс президента України: у столиці судитимуть чоловіка
Киянина, який двічі "мінував" будівлю Офісу Президента України, судитимуть. Крім того, чоловік зберігав комуністичну символіку та георгіївські стрічки
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт відносно киянина за фактами свідомо неправдивих повідомлень про підготовку вибуху в урядовій будівлі", - пише пресслужба.
Повідомляється, що 28 листопада 2022 року обвинувачений двічі дзвонив на спецлінію 102 та повідомляв про замінування будівлі Офісу президента України у Києві.
"Ці повідомлення він зробив через незадоволення тим, що, на його думку, занадто часто вимикали світло в його квартирі", - пояснили у прокуратурі.
Правоохоронці встановили особу зловмисника та затримали. Ним виявився 51-річний місцевий житель.
Під час обшуку у квартирі обвинуваченого виявили телефон, з якого зроблені дзвінки та комуністичну символіку, георгіївські стрічки, які, з його слів, належать його літній матері.
Нині чоловік перебуває за ґратами.
- 30 листопада 2022 року цьому чоловіку в Києві оголосили підозру.
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