Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"Установлено, що увечері 28 листопада 2022 року невідома особа повідомила на спецлінію Національної поліції "102" про замінування будівлі Офісу президента України по вул. Банковій у Києві. В результаті вжитих слідчих (розшукових) дій правоохоронці встановили особу "мінера" та затримали його. Причину свого вчинку чоловік пояснив невдоволенням через відключення електроенергії", - ідеться в повідомленні.



У прокуратурі вказали, що за місцем проживання 51-річного підозрюваного було проведено обшуки й вилучено мобільний телефон із сім-картою, з якої він дзвонив щодо "замінування", а також комуністичну символіку та георгіївські стрічки, що свідчить про прихильність чоловіка до "русского міру".



Відкрито провадження, санкція статті передбачає покарання - від 4 до 8 років позбавлення волі. Нині підозрюваний очікує на обрання судом запобіжного заходу.

Міненерго повідомляє про покращення ситуації з енергосистемою, однак для зменшення тривалості відключень потрібно, щоб не було нових обстрілів інфраструктури.

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