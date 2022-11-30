У Києві чоловік повідомив про "замінування" Офісу президента через невдоволення відключеннями електроенергії
У Києві оголосили підозру чоловікові, який повідомив про "замінування" Офісу президента
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
"Установлено, що увечері 28 листопада 2022 року невідома особа повідомила на спецлінію Національної поліції "102" про замінування будівлі Офісу президента України по вул. Банковій у Києві. В результаті вжитих слідчих (розшукових) дій правоохоронці встановили особу "мінера" та затримали його. Причину свого вчинку чоловік пояснив невдоволенням через відключення електроенергії", - ідеться в повідомленні.
У прокуратурі вказали, що за місцем проживання 51-річного підозрюваного було проведено обшуки й вилучено мобільний телефон із сім-картою, з якої він дзвонив щодо "замінування", а також комуністичну символіку та георгіївські стрічки, що свідчить про прихильність чоловіка до "русского міру".
Відкрито провадження, санкція статті передбачає покарання - від 4 до 8 років позбавлення волі. Нині підозрюваний очікує на обрання судом запобіжного заходу.
- Міненерго повідомляє про покращення ситуації з енергосистемою, однак для зменшення тривалості відключень потрібно, щоб не було нових обстрілів інфраструктури.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.37
-
EUR
Купівля 40.19Продаж 41.29
- Актуальне
- Важливе