Галущенко сказав, за яких умов скоротиться тривалість відключень електроенергії в Україні
Міненерго повідомляє про покращення ситуації з енергосистемою, однак для зменшення тривалості відключень потрібно, щоб не було нових обстрілів інфраструктури
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.
"Ситуація покращується з кожним днем. Ключове для нас — збільшити обсяг генерації, і чим більше ми його збільшуємо, тим менше дефіцит в енергосистемі. Ключове, що я хотів би підкреслити: якщо не буде подальших обстрілів енергосистеми, то в найближчій перспективі зможемо стабілізувати й скоротити тривалість відключення", - наголосив міністр.
За словами Галущенка, планові відключення будуть діяти, коли ситуація з енергосистемою стабілізується.
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