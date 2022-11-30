Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

"Ситуація покращується з кожним днем. Ключове для нас — збільшити обсяг генерації, і чим більше ми його збільшуємо, тим менше дефіцит в енергосистемі. Ключове, що я хотів би підкреслити: якщо не буде подальших обстрілів енергосистеми, то в найближчій перспективі зможемо стабілізувати й скоротити тривалість відключення", - наголосив міністр.

За словами Галущенка, планові відключення будуть діяти, коли ситуація з енергосистемою стабілізується.

Нагадаємо, 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України: били по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі. За даними Генштабу ЗСУ, загарбники випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних дронів "Ланцет". Внаслідок масованого удару по всій Україні почалися перебої з електропостачанням і водопостачанням.

29 листопада директор з досліджень аналітичного центру DiXi Роман Ніцович ствердив в ефірі Еспресо: росіяни не зможуть завдати масштабної шкоди українській енергосистемі внаслідок чого може виникнути повний блекаут.

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