Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Ми вже пережили 7 ракетних ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Звичайно будуть ще такі атаки на цивільну інфраструктуру України. Ворог цього навіть не приховує. Наша енергетична система показала певний запас міцності та певну швидкість відновлення. Тобто повного блекауту не буде", - пояснив Ніцович

Аналітик зауважив, що росіяни бʼють по специфічному обладнанню, яке забезпечує передачу електроенергії на великі відстані.

"Можливо наша енергетична система буде розпадатись, після ударів росіян. Проте знову ж таки, наші енергетики зможуть в короткі терміни обʼєднати систему в одне ціле. Однак проблема полягає в тому, що ворог цілить в певне специфічне обладнання, яке забезпечує видачу потужності на електростанціях та передачу електроенергії на великі відстані", - додав він.

Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла та води.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав знеструмлення України через російські атаки жахливим початком зими.

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