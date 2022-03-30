Двоє громадян України стали жертвами теракту в Ізраїлі
У вівторок, 29 березня, в ізраїльському місті Бней-Брак ввечері стався теракт, внаслідок якого загинули двоє громадян України
Про це повідомляє The Times of Israel.
За даними поліції, жертвами теракту стали двоє громадян України, які працювали в Ізраїлі. Їм було 23 та 32 роки. Чоловіки сиділи біля входу до продуктового магазина, коли 26-річний терорист Діаа Хамарше відкрив вогонь.
Загалом внаслідок теракту загинуло п'ятеро людей. Терориста було ліквідовано на місці. Триває пошук його ймовірних спільників.
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