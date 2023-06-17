Двоє правоохоронців з Полтави розважалися у лісосмузі із 15-річною дівчиною. Одного вже затримали
Державне бюро розслідувань затримало у Сумах правоохоронця з Полтави, який мав статеві стосунки з неповнолітньою дівчиною
Про це відомство повідомляє у телеграмі.
Зазначається, що працівники ДБР повідомили про підозру правоохоронцю, який 14 червня схилив до статевих стосунків неповнолітню у Сумах
У межах досудового розслідування зʼясовуються всі обставини інциденту з неповнолітньою.
"За попередньою інформацією, 15-річна дівчина у мережі інтернет познайомилася із чоловіком та вирішила з ним зустрітись. На побачення у середмісті Сум чоловік привів друга. Потім, вони утрьох вирішили прогулятися в одній з лісосмуг, де згодом й відбувся статевий контакт", - пояснюють у бюро розслідувань.
Як встановили працівники ДБР, чоловіки є співробітниками правоохоронного органу з Полтави. Вони приїхали до Сум на навчання в один з вишів.
Наразі одного фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру за фактом статевих зносин з неповнолітньою (ч. 1 ст. 155 КК України). Також встановлюється причетність іншого правоохоронця до злочину.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Процесуальне керівництво здійснює Сумська обласна прокуратура.
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