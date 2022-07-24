ООН зафіксувала 150 випадків сексуального насильства, скоєного росіянами від 24 лютого

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відеозвернення спецпредставниці генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Праміла Паттен.

"З 24 лютого ООН отримала понад 150 звинувачень у сексуальному насильстві, скоєному проти жінок, дітей і чоловіків. Це зґвалтування під дулами автоматів у присутності членів родини як наслідки атаки України російськими військами", – йдеться у повідомленні.

Вона зауважила, що сексуальне насильство – це злочин, про який "хронічно недостатньо" інформують, "ми бачимо лише верхівку айсберга".

За словами спецпредставниці генсека ООН, це одна з найбільш руйнівних форм насильства, яке під час військових конфліктів скоюється здебільшого проти жінок та дівчат, але також і проти чоловіків та хлопчиків.

Раніше Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зі 108 заяв про сексуальне насильство, пов’язане з війною в Україні, станом на кінець червня перевірило та підтвердило 23 випадки. Це, зокрема, випадки зґвалтування, групового зґвалтування, катування, примусу до публічного роздягання, погроз сексуальним насильством тощо. З цієї кількості перевірених кейсів дев’ять випадків насильства скоєно щодо жінок, 13 – щодо чоловіків і один – щодо дівчинки (погроза сексуальним насильством).

14 липня Ірина Венедіктова заявила, що Організація Об'єднаних Націй створить команду експертів для допомоги Україні в розслідуванні сексуального насилля окупантів під час війни.

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