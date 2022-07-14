ООН створить команду для розслідування сексуального насилля росіян, - Венедіктова

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"ООН створить команду експертів для допомоги Україні в розслідуванні сексуального насилля як зброї війни. Обговорили цей крок співпраці в Гаазі із Спеціальним представником Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Прамілою Паттен", - сказала Венедіктова.

За її словами, Паттен повідомила, що готова організувати групу постійних експертів для роботи в Україні вже найближчим часом. Ці експерти допомагатимуть прокурорам та слідчим і співпрацюватимуть із громадянським суспільством.

Генпрокурорка повідомила, що більшість потерпілих поки не звертаються до правоохоронців. І тільки створення безпечних умов для тих, хто вижив, зможе змінити цю ситуацію.

"Офіс Генпрокурора у співпраці із командою Праміли Паттен розробляє Стратегію щодо всебічного захисту жертв сексуального насильства в контексті збройного конфлікту. Вона спрямована на забезпечення їх реабілітації, запобігання повторній віктимізації та створення ефективного механізму реагування на кожен випадок", - додала вона.

10 липня спецпредставниця ООН Праміла Паттен прокоментувала ситуацію із сексуальним насильством в умовах війни Росії проти України. За її словами, вже зафіксовано 124 випадки сексуального насильства, та наявні дані – це лише верхівка айсберга, адже вони не відображають повних масштабів.

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