Це лише верхівка айсберга. ООН зафіксовано 124 випадки сексуального насильства з початку повномасштабного вторгнення
Спецпредставниця ООН Праміла Паттен прокоментувала ситуацію із сексуальним насильством в умовах війни Росії проти України
Про це інформує офіційний сайт Організації Об'єднаних Націй.
"В Україні, за даними спецпредставника з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Праміли Паттен, вже зафіксовано 124 випадки сексуального насильства під час війни", – йдеться в повідомленні.
Також, за словами Паттен, наявні дані – це лише верхівка айсберга, адже вони не відображають повних масштабів сексуального насильства російських військових в умовах війни РФ проти України.
Справа в тому, що факти сексуального насильства в умовах війни складно виявляти та розслідувати - це підтверджують українські правозахисники.
"Це найприхованіший злочин. Люди, які вижили після сексуального насильства, про це не розповідають ні правоохоронним органам, ні міжнародним організаціям, ні правозахисникам", - каже очільниця правління "Центру громадянських свобод" (Україна) Олександра Матвійчук.
Слід враховувати й те, що 20% української території наразі перебуває під окупацією, що унеможливлює повний доступ до потерпілих і, як наслідок, до інформації про злочини росіян.
- Станом на 4 липня за всіма фактами сексуального насильства, про які повідомляла ексомбудсменка Людмила Денісова, поліція відкрила кримінальні провадження.
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