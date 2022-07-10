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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Це лише верхівка айсберга. ООН зафіксовано 124 випадки сексуального насильства з початку повномасштабного вторгнення

Це лише верхівка айсберга. ООН зафіксовано 124 випадки сексуального насильства з початку повномасштабного вторгнення

10 липня, 2022 неділя
21:24
війна з Росією

Спецпредставниця ООН Праміла Паттен прокоментувала ситуацію із сексуальним насильством в умовах війни Росії проти України

Про це інформує офіційний сайт Організації Об'єднаних Націй.

"В Україні, за даними спецпредставника з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Праміли Паттен, вже зафіксовано 124 випадки сексуального насильства під час війни", – йдеться в повідомленні.

Також, за словами Паттен, наявні дані – це лише верхівка айсберга, адже вони не відображають повних масштабів сексуального насильства російських військових в умовах війни РФ проти України.

Справа в тому, що факти сексуального насильства в умовах війни складно виявляти та розслідувати - це підтверджують українські правозахисники.

"Це найприхованіший злочин. Люди, які вижили після сексуального насильства, про це не розповідають ні правоохоронним органам, ні міжнародним організаціям, ні правозахисникам", - каже очільниця правління "Центру громадянських свобод" (Україна) Олександра Матвійчук. 

Слід враховувати й те, що 20% української території наразі перебуває під окупацією, що унеможливлює повний доступ до потерпілих і, як наслідок, до інформації про злочини росіян.

  • Станом на 4 липня за всіма фактами сексуального насильства, про які повідомляла ексомбудсменка Людмила Денісова, поліція відкрила кримінальні провадження.

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ООН
окупанти
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