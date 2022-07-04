Про це розповіла Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ України.

"Що стосується інформації, яку оприлюднювала ексомбудсменка Денісова, – за всіма цими фактами слідчі підрозділи Нацполіції відкрили кримінальні провадження. Розголошувати більш докладні дані в межах слідства, яке зараз проходить у поліції щодо фактів, про які заявляла Денісова, я не можу. Але там збирається доказова база", – сказала вона.

За словами Павліченко, Денісова отримувала інформацію про сексуальне насильство російських окупантів проти мирних жителів України за результатами роботи гарячої лінії, відкритої при Офісі омбудсмена.

"З метою збирання всіх доказів слідчі підрозділи Нацполіції зараз роблять певні дії щодо того, щоб отримати дані, які містяться в Офісі омбудсмена, щоб ця інформація також стала доказовою базою в межах цих кримінальних справ", – сказала Павліченко.

Вона пояснила, що раніше було відкрито одне кримінальне провадження за декількома фактами, які озвучувала Денісова.

На запитання, чи буде поліція чи ДБР розслідувати діяльність Денісової щодо того, чи не були ці історії придумані, Павліченко відповіла: "За ким визначить прокуратура, цей слідчий орган і розслідуватиме. Можливо й таке, що прокуратура визначить це за Нацполіцією, а завтра – передасть до СБУ чи до ДБР".

Загалом, за словами заступниці голови МВС, слідчі підрозділи поліції відкрили понад 20 кримінальних проваджень про скоєння сексуальних злочинів російськими окупантами. Водночас в одному виробництві може бути кілька випадків сексуального насильства.

30 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що її планують звільнити за вказівкою Офісу президента, а її дочку викликають на допити.

Нардеп від "Слуги народу" Павло Фролов, присутній на засіданні фракції "слуг", озвучив претензії до Денісової: на думку влади, омбудсмен "майже не виконувала своїх повноважень".

Глобальний альянс національних інституцій з прав людини та Європейська мережа національних інституцій з прав людини висловили стурбованість можливим звільненням Людмили Денісової.

31 травня Верховна Рада звільнила Денісову з посади омбудсмена.

Людмила Денісова обіцяє оскаржити в суді звільнення її з посади омбудсмена, оскільки воно "суперечить Конституції".

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