"Майже не виконувала своїх повноважень", "після 24 лютого тривалий час провела за кордоном": у "Слузі народу" озвучили претензії до Денісової

Про це він написав на сторінці в соцмережі.

Він був присутній на засіданні фракції "СН" під головуванням Давіда Арахамії, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та віце-прем’єрки-міністра з питань реінтеграції ТОТ Ірини Верещук, де обговорили питання діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової.

Каже, що зокрема йому незрозуміла концентрація медійної роботи омбудсмена на багаточисельних деталях "сексуальних злочинів, вчинених у неприродній спосіб" та "зґвалтуваннях дітей".

"Одноголосно вирішили ініціювати висловлення пані Денисовій недовіри з подальшим звільненням з невідкладним голосуванням на пленарному засіданні Ради без застосування процедур спеціальних законів про статус таких осіб осіб.

З початку війни та великих страждань українців пані Денисова майже не виконувала своїх повноважень щодо організації гуманітарних коридорів, захисту та обміну полонених, протидії депортації людей та дітей з окупованих територій, іншої правозахисної діяльності. Всі ці питання фактично вимушено робила Ірина Верещук", – звернув увагу нардеп.

Зокрема, він додав, що тривалий час після 24 лютого діюча Уповноважена Верховної Ради з прав людини провела закордоном, але не в Росії чи Білорусі, а у Давосі, Відні та інших містах.

31 травня Денисова може бути звільнена зі своєї посади.

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