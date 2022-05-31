Дві міжнародні інституції з прав людини стурбовані можливою відставкою омбудсмена в Україні
Глобальний альянс національних інституцій з прав людини та Європейська мережа національних інституцій з прав людини стурбовані можливим звільненням Людмили Денісової з посади омбудсмена в Україні
Про це Людмила Денісова написала у телеграм, оприлюднивши лист-звернення двох міжнародних оргранізацій з прав людини до президента України Володимира Зеленського та спікера Верховної Ради Стефанчука.
У відкритому листі голова Глобального альянсу національних інституцій з прав людини Маріам Аль-Аттія та голова Європейської мережі національних інституцій з прав людини Сірпа Раутіо висловлюють стурбованість можливим ухваленням Верховною Радою рішення про вотум недовіри діючій уповноваженій з прав людини.
На їхню думку, звільнення представника такої установи має відповідати стандартам регіонального та міжнародного рівня, щоб навіть у таких виняткових обставинах, як війна, забезпечити незалежний мандат, вільний від політичного втручання.
Зокрема, мають бути чітко визначені підстави звільнення та їх негативний вплив на здатність омбудсмена виконувати свій мандат. Крім того, звільнення може бути тільки на основі серйозної неправомірної поведінки, некомпетентності, упередженості.
На думку очільників цих міжнародних інституцій з прав людини, війна не виправдовує неповагу до мандата омбудсмена.
Нагадаємо, 31 травня Верховна Рада збереться на пленарне засідання, де може розглянути питання звільнення Денісової з посади уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе