Про це повідомила перша леді Олена Зеленська під час панельної дискусії на конференції у Львові, передає Суспільне.

"За цією цифрою не тільки жінки - серед постраждалих 39 чоловіків. 13 - неповнолітніх, серед них - хлопчик. Ми знаємо про ці випадки тільки тому, що ці люди знайшли в собі сили говорити. Скільки страждають мовчки, особливо на окупованих територіях - ми не знаємо", - зазначила вона.

Також за її словами, багато людей, які постраждали через насильство, не можуть повернутися до звичного життя.

"Багато, хто постраждав від таких злочинів, як ґвалтування, говорять, що їхнє життя було тільки "до". Після - це існування. Коли страшно пригадувати те, що з тобою сталося, коли важко розмовляти з правоохоронцями, неможливо з родиною, нестерпна увага ЗМІ", - сказала перша леді.

Зеленська також додала, що зґвалтування досі лишається у всьому світі дуже стигматизованим злочином, жертва завжди почувається особливо вразливою і незахищеною, повністю знищеною.

"Кількість і неприхованість ґвалтувань мирних українців дає нам впевненість у тому, що це - свідома політика російської армії. Це їхня свідома психологічна і фізична зброя проти українців", - наголосила вона.

Зокрема Олена Зеленська заявила, що кривдники та ґвалтівники мають бути покарані.

"І я впевнена, що це потрібно не тільки постраждалим, це потрібно усьому світові. Тому моє наступне звернення до демократичного світу. Засудження російських ґвалтувань і інших російських злочинів потрібно, як прецедент. Щоб будь-який потенційний агресор, колективний гвалтівник у світі знав, що подібне не минеться безкарно. І для тих, кому й досі щось здасться незрозумілим, хто натякає на поступки агресору — ми маємо звільнити нашу землю від загарбника не тільки тому, що прагнемо повернутися до загальновизнаних кордонів. Це боротьба не тільки за територію і квадратні кілометри, ми маємо звільнити ці землі, бо там, на окупованих територіях, досі панують гвалтівники і мародери. І поки вони там - продовжується насильство", - зазначила перша леді.

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Своєю чергою, перша леді Латвії Андра Левіте додала, що злочинці використовують сексуальне насильство, щоб продемонструвати свою владу та домінантність, але насправді — це характеристика того, як вони занедбані інтелектуально.

"Давайте використовувати правильні терміни. Немає спеціальної військової операції, яка відбувається в Україні, але є війна. І війна містить в собі сексуальне насильство та зґвалтування. Жертви не мають соромитися того, що їм довелося пережити. З іншого боку, злочинці, які таке вчинили, мають дійсно боятися правосуддя і покарання. Покарання швидко прийде, сподіваюся", — підкреслила вона.

Окрім цього, Левіте зауважила, що існують видимі та невидимі наслідки сексуального насилля, короткотривалі та ті, які лишаються з жертвою на все життя.

"Видимі наслідки сексуальних злочинів і зґвалтувань включає різноманіття травм. Невидимі ж включають сором, злість, відразу, страх та приниження. І це початкові емоціональні етапи. За ними можуть йти важчі та довготриваліші ментальні розлади, такі як депресія, тривожність, паніка, суїцидальні нахили, агресія, розлади сну і харчування і непередбачувані флешбеки", - зазначила вона.