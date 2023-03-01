Про це "Радіо Свобода" повідомила керівниця профільного управління Офісу генпрокурора України Ірина Діденко.

За її словами, наразі в Україні зафіксовано 156 випадків сексуального насильства з боку російських військових, однак ця цифра неточна, бо дуже часто жертви не повідомляють про злочин.

"Я можу говорити лише про факти, де постраждала особа погодилася на відкриття кримінального процесу, будучи проінформованою, що її очікує. Часто родина не знає, що сталося з постраждалою людиною, вона дуже боїться, щоби не дізналися. Тобто фактів, сигналів ми фіксуємо дуже багато. Але з тих, що згодилися, станом на сьогодні ми можемо говорити про 156 таких фактів і власне найбільше – у Херсоні – 65 фактів зафіксували, Запорізька область – 6, решта – Київська область", - розповіла Діденко.

Вона підкреслила, що жертвами окупантів ставали і жінки, й чоловіки, і навіть діти.

Правоохоронцям вдається ідентифікувати деяких російських військових, причетних до скоєння таких злочинів, зазначила представниця ОГП.

"Зараз ми можемо говорити про сім повідомлень про підозру, є напрацювання і будуть ще. З них чотири обвинувачувальних акти ми передали до суду. Маємо один вирок – 12 років позбавлення волі. Це вирок – заочне засудження, тобто без фізичної присутності військового. Ми відштовхуємося від бажання постраждалої особи. Якщо вона готова йти до суду, якщо вона хоче компенсації в такому вигляді, ми йдемо і доводимо злочин. Як мінімум, це дає те, що вони (заочно засуджені військові РФ, – ред.) не можуть виїхати за межі Росії", – підкреслила Діденко.