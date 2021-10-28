Двоє українських військових отримали поранення у зоні ООС
З початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У напрямку Кримського ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.
Також з мінометів калібру 82 мм російські найманці обстріляли наші позиції поблизу Красногорівки.
Біля Новозванівки ворог застосував міномети калібру 120 мм.
У бік Троїцького окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я обох - середньої важкості.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
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