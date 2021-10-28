Двоє українських військових отримали поранення у зоні ООС

Про це передає пресцентр штабу ООС.



Поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



У напрямку Кримського ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.



Також з мінометів калібру 82 мм російські найманці обстріляли наші позиції поблизу Красногорівки.



Біля Новозванівки ворог застосував міномети калібру 120 мм.



У бік Троїцького окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.



Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.



Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я обох - середньої важкості.



Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

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