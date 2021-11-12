Двоє українських військових загинули у зоні ООС: підірвалися на невідомому ворожому пристрої
З початку доби 12 листопада станом на 17:00 російські окупаційні війська у зоні Операції об'єднаних сил два рази порушили режим "тиші". Двоє українських військових загинули внаслідок підриву на невідомому пристрої
Про це повідомляє штаб ООС.
"Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців ЗСУ дістали поранення, несумісні з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів", - йдеться у повідомленні.
Збройні формування Російської Федерації впродовж доби двічі обстріляли українські позиції в зоні ООС.
В районі Зайцевого окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.
В напрямку Попасної бойовики стріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Українська армія відкривала вогонь у відповідь без використання забороненого Мінськими угодами озброєння.
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