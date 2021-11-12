Двоє українських військових загинули у зоні ООС: підірвалися на невідомому ворожому пристрої

Про це повідомляє штаб ООС.

"Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців ЗСУ дістали поранення, несумісні з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів", - йдеться у повідомленні.

Збройні формування Російської Федерації впродовж доби двічі обстріляли українські позиції в зоні ООС.

В районі Зайцевого окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем.

В напрямку Попасної бойовики стріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Українська армія відкривала вогонь у відповідь без використання забороненого Мінськими угодами озброєння.







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