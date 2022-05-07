Двох орків взято в полон. Вони дадуть свідчення про плани ворога щодо Ізюмського напрямку, - боєць "Легіону Свободи"

Про це він наголосив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Ізюмському напрямку орками була спроба прориву. Спроба піти в атаку у напрямку населеного пункту Нова Дмитрівка. Атака була успішно відбита. Відбувся бій, в наслідок якого з нашого боку без втрат. Ворог зазнав втрат в живій силі й техніці. Двох "ординців" було захоплено у полон. Сподіваюсь, вони дадуть важливі свідчення щодо планів орків на нашому напрямку", - наголосив Андрійко.



Також боєць "Легіону Свободи" додав, що ніч минула під обстрілами міста Барвінкове забороненими касетними снарядами.



"Бійці "Легіону Свободи" підрозділу "Карпатська Січ" 93-ої бригади знаходяться на нулі в прямому зіткненні з орками. Там гатять всім, чим можливо - це ствольна артилерія й заборонені фосфорні снаряди", - відзначив Андрійко.

Збройні сили України перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках, а російські окупанти зосереджують зусилля на Луганському напрямку

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