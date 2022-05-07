Двох орків взято в полон. Вони дадуть свідчення про плани ворога щодо Ізюмського напрямку, - боєць "Легіону Свободи"
Боєць Руслан Андрійко розповів, що бійці "Легіону Свободи" підрозділу "Карпатська Січ" 93-ої механізованої бригади знаходяться на передовій, у прямому зіткненні з ворогом
Про це він наголосив в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Ізюмському напрямку орками була спроба прориву. Спроба піти в атаку у напрямку населеного пункту Нова Дмитрівка. Атака була успішно відбита. Відбувся бій, в наслідок якого з нашого боку без втрат. Ворог зазнав втрат в живій силі й техніці. Двох "ординців" було захоплено у полон. Сподіваюсь, вони дадуть важливі свідчення щодо планів орків на нашому напрямку", - наголосив Андрійко.
Також боєць "Легіону Свободи" додав, що ніч минула під обстрілами міста Барвінкове забороненими касетними снарядами.
"Бійці "Легіону Свободи" підрозділу "Карпатська Січ" 93-ої бригади знаходяться на нулі в прямому зіткненні з орками. Там гатять всім, чим можливо - це ствольна артилерія й заборонені фосфорні снаряди", - відзначив Андрійко.
Збройні сили України перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках, а російські окупанти зосереджують зусилля на Луганському напрямку
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.34
Купівля 31.34Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе