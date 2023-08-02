Трьом депутатам Київради суд обрав запобіжні заходи. За версією ДБР, вони упродовж року не з'являлись на військову службу
Суд обрав запобіжний захід депутатам Київради Ігорю Хацевичу, Олегу Левченку та Михайлу Терентьєву у вигляді нічного домашнього арешту та носіння та носіння електронного браслета
Про це повідомляє Еспресо.
Нічний домашній арешт та носіння електронного браслета до 28 вересня. Такі обмеження отримали депутати Київради від франції "ЄС" Ігор Хацевич та Олег Левченко і Михайло Терентьєв з "Удару".
Запобіжні заходи обрали сьогодні в Печерському районному суді столиці.
За версією ДБР, Хацевич, Левченко та Терентьєв рік не з’являлись на військову службу.
Також Держбюро розслідувань повідомляє, що депутати отримували грошове забезпечення з частини, де проходили службу та організували відрядження до Київської військової держадміністрації.
Фото: Дмитро Дідора
Як відреагували у "ЄС"
Депутати фракції "Європейська Солідарність" у Київраді називають це переслідуванням їхніх колег-військовослужбовців ЗСУ та спробою ліквідувати місцеве самоврядування в столиці, аби передати всі повноваження ВЦА.
"Сьогодні, до річниці призначення Олега Татарова і за його вказівкою, слідчі ДБР оголосили звинувачення депутатам нашої фракції Олегу Левченку та Ігорю Хацевичу, які проходять службу в одній з військових частин Києва і нещодавно повернулися зі Словʼянська. Пред’явивши підозру цим військовослужбовцям, ДБР вийшло як за рамки Закону, так і здорового глузду. Ми підкреслюємо, йдеться про наших колег-добровольців, які з перших годин повномасштабної агресії 24 лютого 2022 року взяли до рук зброю, записалися в 206 батальйон Територіальної оборони і стали на блокпостах на захисті Києва", - наголосили в ЄС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.86
Купівля 36.86Продаж 37.57
-
EUR
Купівля 40.77Продаж 41.76
- Актуальне
- Важливе