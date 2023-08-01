Про це йдеться у заяві ЄС.

"Сьогодні, до річниці призначення Татарова і за його вказівкою, слідчі ДБР оголосили звинувачення депутатам нашої фракції Олегу Левченку та Ігорю Хацевичу, які проходять службу в одній з військових частин Києва і нещодавно повернулися зі Словʼянська. Пред’явивши підозру цим військовослужбовцям, ДБР вийшло як за рамки Закону, так і здорового глузду. Ми підкреслюємо, йдеться про наших колег-добровольців, які з перших годин повномасштабної агресії 24 лютого 2022 року взяли до рук зброю, записалися в 206 батальйон Територіальної оборони і стали на блокпостах на захисті Києва", - наголосили в ЄС.

У фракції зауважили, що "звинувачення стосується періоду, коли загроза для столиці минула і ці військовослужбовці отримали наказ командира відбути у розпорядження ВЦА Києва. І цей наказ виконувався, бо не був скасований до їхнього переведення в інший батальйон 29 березня 2023 року".

"Прикметно також, що саме ДБР, співробітники якого за добу до повномасштабного вторгнення спалили всі документи і звалили з Києва в район Личаківського суду Львова, не бачить тих депутатів місцевих рад і колишніх чиновників влади, які реально ні дня не служили в ЗСУ, а звинувачує в "ухилянні від військової служби" реальних військовослужбовців-добровольців", - йдеться у заяві.

У фракції "Європеська Солідарність" задаються питанням: "Ухилянти переслідують добровольців?".

"Запобіжний захід, який обрала прокуратура, є відверто знущальним – арешт 60 діб перешкоджає їхній службі в армії і робить неможливим виконання депутатських обов’язків та участь у сесіях Київради. Недаремно ті, хто проводив слідчі дії, ставили запитання про політичну діяльність депутатів, настирливо і неприховано цікавились, наприклад, чи вони є членами "Європейської Солідарності" і чи не планують вони вийти з фракції. 30% запитань прокурора стосувались саме депутатської діяльності", - наголосили депутати.

На їхню думку головна мета влади – руками ДБР паралізувати роботу місцевого самоврядування, щоб потім передати його повноваження ВЦА.

"Ми рішуче протестуємо проти наступу на децентралізацію, одну з найуспішніших реформ в Україні. Ті, хто перешкоджає захисту держави, будуть обов’язково притягнуті до відповідальності і опиняться на лаві підсудних", - зауважили в ЄС.