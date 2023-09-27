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Головна Світ Двом російським пропагандистам підкинули під двері свинячі голови

Двом російським пропагандистам підкинули під двері свинячі голови

27 вересня, 2023 середа
13:49
Світ свиняча голова

У середу, 27 вересня, стало відомо, що російським пропагандистам Костянтину Сівкову та Тимофію Сергійцеву підкинули під двері свинячу голову

Про це повідомляє російське державне пропагандистське видання "РИА-Новости".

Тимофій Сергійцев, який є колумністом "РИА-Новсти", заявив, що раніше йому неодноразово погрожували невідомі, телефонували і надсилаючи листи. А тепер пропагандист знайшов під своїми дверима свинячу голову.

Сергійцев - російський політтехнолог, автор публікації "Що Росія має зробити з Україною?", у якій він закликав вбивати українців.

Свинячу голову підкинули під двері й російському військовому експерту та пропагандисту Костянтину Сівкову. За словами пропагандиста, потім йому надійшов анонімний дзвінок. Невідомий вимагав, щоб той відмовився від підтримки "СВО" та погрожував вбивством.

  • 25 вересня підконтрольні Кремлю пропагандистські пабліки поширили фейк про те, що український підрозділ "Азов" нібито проводив "сатанинський обряд".
Росія
Війна з Росією
пропаганда
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