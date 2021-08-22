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"Дякую, Росіє! Дякую, Одесо!" Режисер Террі Ґілліам осоромився на кінофестивалі
Відомий британський режисер та комедійний актор Террі Ґілліам, який зняв такі фільми, як "Брати Грімм", "Дванадцять мавп", "Страх і відраза в Лас-Вегасі", потрапив в скандал на Одеському міжнародному кінофестивалі
Коли він отримував нагороду за внесок у світове кіномистецтво, митець став дякувати Росії, а не Україні. Відповідне відео з'явилося у мережі, передає Еспресо.TV.
Ведуча церемонії закриття фестивалю Яніна Соколова вказала режисерові на його помилку.
Пізніше, Ґілліам пояснив журналістам, що розгубився і "втратив зв'язок з реальністю" знаючи, що автор легендарного фільму "Броненосець"Потьомкін " Сергій Ейзенштейн був радянським режисером.
Також він "був збитий з пантелику особливою атмосферою кіно і Потьомкінських сходів".
Трохи пізніше Террі Гілліам в окремому відео подякував Одесі та Україні.
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